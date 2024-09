Está a circular nas redes sociais um gráfico atribuído à Universidade de Johns Hopkins que indica que os Estados Unidos contribuem com 66% do orçamento anual de defesa da NATO.

Washington contribui diretamente com 15,8% para o orçamento anual da NATO, ou seja um sexto. De acordo com os dados da NATO para 2024, é a maior parcela e está a par da contribuição feita pela Alemanha.

A agência Reuters sugere que a publicação em análise está a confundir as despesas anuais de defesa dos Estados Unidos com a contribuição para a Organização do Tratado do Atlântico Norte. O Pentágono aponta que no ano passado Washington atribuiu 741,8 mil milhões de euros para gastos com Defesa. Já o orçamento da NATO teve um total de 3,3 mil milhões e a contribuição norte-americana ficou-se pelos 521 milhões de euros (15,8%).

Para além do dinheiro atribuído pelos Estados Unidos para a NATO, Washington contribui também de forma indireta para a aliança com, por exemplo, o destacamento de forças militares, mas essas são contas que não fazem parte do orçamento anual da organização.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais defende que não há nenhuma fonte que faça a estimativa total dos gastos dos Estados Unidos com a NATO, mas sublinha que olhar para o total dos gastos em Defesa de Washington não é a estratégia correta para determinar o peso que cada país tem no orçamento global da aliança militar.

Como lembra a CNN, a alegação de que os Estados Unidos contribuem mais que todos os outros Estados-membros para a aliança militar atlântica não é nova. Enquanto estava na presidência, Donald Trump repetiu várias vezes que os Estados Unidos estavam “a pagar 100% da NATO”. Mas mesmo em 2016, antes de o ex-presidente assumir o cargo, as contribuições diretas de Washington para a aliança atlântica representavam 22%.

Conclusão

Os Estados Unidos não contribuem com 66% do orçamento anual da Aliança Atlântica do Norte. No ano passado, Washington contribuiu com 15,8%, ou seja 521 milhões de euros. Para além disto, há contribuições indiretas feitas pelo país, mas que não entram no orçamento da NATO.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.