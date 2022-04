Estão a circular no Facebook publicações que afirmam que a federação russa e a família Rothschild partilham um brasão de armas semelhante. É falso. As publicações em questão não mostram o verdadeiro brasão da família, que, acresce, em nada se assemelha à imagem da federação russa.

Os Rothschild são uma poderosa família judia com origens na Alemanha, com históricas ligações à banca. Como conta o Business Insider, há mais de 200 anos que os Rothschild exercem influência nos sistemas financeiros internacionais. Esta família é, também, alvo de teorias da conspiração antissemitas e notícias falsas de forma recorrente.

As publicações em causa mostram dois brasões: nas duas imagens, é possível ver uma águia de duas cabeças com um cavaleiro. Há apenas ligeiras diferenças, nomeadamente na cor. Os utilizadores de Facebook afirmam que o brasão de armas do lado esquerdo pertence à Federação Russa e que o do lado direito representa a família Rothschild.

As publicações misturam ainda fotografias do presidente russo e outros líderes mundiais, sugerindo que a guerra serve uma agenda política única.

De facto, a imagem do lado esquerdo mostra o brasão da federação russa. Tal imagem pode ser encontrada no site do parlamento de Moscovo. A águia de duas cabeças é utilizada como símbolo do regime russo desde 1497, de acordo com a informação disponibilizada pelo site do parlamento.

Mas o símbolo do lado direito, ao contrário do que afirmam os utilizadores de Facebook, não representa a família Rotschild. O verdadeiro brasão dos Rothschild está disponível no site oficial da família.

Como é possível ver, o brasão é composto por um leão e um unicórnio. As cores também são diferentes: predomina o branco, o amarelo e o azul, ao contrário do vermelho da federação russa. Além disso, este brasão de armas inclui ainda uma faixa com as palavras “Concordia, Integritas, Industria” (latim para “Harmonia, Integridade, Indústria”). O símbolo da federação russa não inclui qualquer faixa ou expressões. De acordo com o site da família judia, as antigas versões do brasão também nunca incluíram uma águia de duas cabeças.

Conclui-se, portanto, que a federação russa e a família Rotschild não partilham um brasão de armas semelhante.

Como já referido, a família judia Rotschild é, por várias vezes, associada a teorias da conspiração. O Observador já desmentiu informações e notícias falsas relativamente à família que circulavam nas redes sociais anteriormente, como é possível ver aqui e aqui.

Conclusão

Vários utilizadores de redes sociais afirmam que a federação russa e a família Rotschild partilham um brasão de armas semelhante, sugerindo que a guerra serve uma agenda política comum. Mas a informação é falsa: o brasão da federação russa é composto por uma águia de duas cabeças e um cavaleiro e predomina a cor vermelha; já o brasão da família judia com ligações à banca é composto por um leão e um unicórnio e predominam as cores branco, amarelo e azul. O brasão de armas da família judia é também composto por outros elementos que a federação russa não tem, como faixas e expressões em latim.

Conclui-se, portanto, que não há qualquer relação entre as duas imagens.

