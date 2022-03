Está a ser partilhado no Facebook um print screen com o resultado de uma alegada pesquisa na internet que sugere que o fundador e presidente executivo do Fórum Económico Mundial, Klaus Schwab, pertence à poderosa família com origens no setor bancário, os Rothschild.

De acordo com a publicação, Klaus Schwab será filho de Marianne Schwab, cujo nome de solteira seria Rothschild. Porém, nenhum destes dados é verdadeiro — Marianne Schwab não tem qualquer ligação com o presidente executivo do Fórum Económico Mundial e este não tem qualquer laço que o ligue aos Rothschild.

Os Rothschild são uma antiga família judia europeia com origens em Hamburgo, na atual Alemanha, com históricas ligações à banca. O primeiro membro proeminente foi Amschel Mayor von Rothschild (1744-1812), responsável por internacionalizar o negócio da família com a ajuda dos seus cinco filhos. Amschel von Rothschild ocupou importantes cargos no governo prusssiano e foi condecorado pelos serviços prestados à coroa.

O trabalho iniciado por Rothschild e os filhos deu frutos — nos séculos seguintes, os Rothschild afirmaram-se como uma importante e influente família europeia. Foram eles, por exemplo, que atribuíram o empréstimo que possibilitou que o governo britânico se tornasse um dos principais acionistas do Canal do Suez, refere a enciclopédia Britannica. A família é recorrentemente alvo de teorias da conspiração antissemitas e notícias falsas.

Apesar de ter o mesmo apelido que a poderosa família, Marianne Rothschild Schwab não é parente dos Rothschild. De acordo com a informação recolhida pelo The Zekelman Holocaust Center e pelo Projekt Jüdisches Leben, Marianne Schwab nasceu em 1919, em Frankfurt. O seu pai, Louis Rothschild, tinha um negócio bancário em Bad Hamburgo, mas não tinha qualquer ligação aos famosos Rothschild.

Em 1940, na sequência do Holocausto, Marianne Schwab fugiu para os Estados Unidos da América, onde passou o resto da sua vida. Em 1945, casou com Fred Schwab, que conheceu na América, adotando o seu apelido. O casal teve duas filhas, Leslie e Madeleine, mas nenhum menino.

Tal como Marianne, Klaus Schwab não tem qualquer ligação aos Rothschild. O presidente do Fórum Económico Mundial nasceu em 1938, em Ravensburg, na Alemanha, sete anos antes do casamento da sua suposta mãe. Os seus pais eram Eugen Wilhelm Schwab e Erika Epprecht, aos quais dedicou o livro Stakeholder Capitalism (2021). Estes não tinham o apelido Rothschild.

A árvore genealógica da família Rothschild, disponível online, não inclui também qualquer referência a Klaus Schwab (ou a qualquer outro Klaus), que negou em 2021 à agência de notícias alemã (DPA) que fosse familiar de Marianne Schwab.

Segundo o The Zekelman Holocaust Center, a publicação que está a ser partilhada no Facebook tem origem num livro de teorias da conspiração escrito em 1992, Conspirators’ Hierarchy: The Story of the Committee of 300, de John Coleman, que surge em algumas partilhas que procuram fazer a mesma associação.

Conclusão

Klaus Schwab não tem qualquer ligação aos Rothschild e a sua suposta mãe também não. Marianne Rothschild Schwab casou em 1945 com Frad Schwab, sete anos depois do nascimento do presidente do Fórum Económico Mundial. Marianne e Fred Schwab tiveram duas filhas, Leslie e Madeleine, mas nenhum menino. O casal passou grande parte da vida nos Estados Unidos. Klaus Schwab negou que Marianne Schwab pertencesse à sua família em declarações prestadas à agência de notícias alemã em 2021.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.