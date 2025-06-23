Junho de 2026 está no calendário de praticamente todos os fãs de futebol nos quatro cantos do mundo. É o mês do próximo Campeonato do Mundo, que vai acontecer em três diferentes países: Estados Unidos, México e Canadá. Mas agora, são várias as publicações nas redes sociais que dizem que esse Campeonato do Mundo pode, na verdade, não vir a acontecer.

“A FIFA cancela a Copa do Mundo de 2025 nos Estados Unidos devido à política migratória do Governo de Donald Trump. É o preço da intolerância e da ignorância“.

A publicação partilha um vídeo no Tiktok, onde se pode ouvir uma voz a explicar a teoria que está a ser explanada nas redes sociais. “A responsabilidade é de Donald Trump”, explica o vídeo enquanto alega que a FIFA tem um “grande problema logístico” em mãos, uma vez que “milhares de jogadores, treinadores e fãs declararam que não vão viajar para o país” por medo das políticas migratórias da Casa Branca.

Mas será verdade, que a FIFA está a ponderar retirar o próximo campeonato do mundo de futebol dos Estados Unidos? Em junho de 2025, no site oficial, o organismo comemorou a “marca de um ano para o mundial de 2026”, onde se pode ler que a competição que vai acontecer em junho de 2026 vai acontecer nos Estados Unidos da América. A FIFA espera receber “6,5 milhões de adeptos” não só nos Estados Unidos, mas também no México e no Canadá. No site oficial da FIFA não há nenhuma referência a qualquer alteração de destino do próximo campeonato do mundo.

E o mesmo acontece no site da Casa Branca, onde se pode ler que a administração Trump dedicou uma “task force” à organização do campeonato. Aqui também não há nenhuma referência a qualquer alteração de destino do próximo campeonato do mundo.

Conclusão

Não há nenhuma informação, quer disponibilizada pela FIFA, quer disponibilizada pela administração norte-americana que permita concluir que o Campeonato do Mundo de futebol do próximo ano não vai acontecer nos Estados Unidos da América, no México e no Canadá.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.