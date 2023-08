Há utilizadores de redes sociais a utilizarem uma entrevista do filho de Rita Lee para criticarem a vacinação contra a Covid-19. Afirmam que Beto Lee admitiu que a mãe, uma das maiores cantoras e compositoras da história da música brasileira, morreu na sequência de um cancro causado pela vacina. É falso. O filho da cantora não fez tal declaração.

Rita Lee morreu no dia 8 de maio. Esta informação falsa começou a ser disseminada pouco depois. “Filho de Rita Lee afirma no programa de Danilo Gentili que os exames médicos mostram que a sua mãe faleceu de cancro causado pela vacina [contra a Covid-19]”, diz uma das muitas publicações.

Em causa, uma entrevista de Beto Lee ao The Noite, talk show noturno de Danilo Gentili, disponível aqui.

O excerto da entrevista que circula nas redes sociais está descontextualizado.

Em resumo, os utilizadores de redes sociais dizem que Bento Lee revela que a mãe faleceu na sequência de um cancro causado pela vacina contra a Covid-19. Mas o que o filho da cantora diz, realmente, é que esse cancro foi descoberto na sequência de análises feitas devido a uma reação à vacina.

Beto Lee estava a falar sobre o processo da doença da mãe e explica que, após ir ao médico por sentir uma reação à vacina contra a Covid-19, foi examinada e, aí, descobriu que tinha cancro no pulmão.

“Foram dois anos [com a doença] na pandemia. Foi por causa de uma reação da vacina que foi descoberto [o cancro]”, diz o filho de Rita Lee nesta entrevista.

A própria cantora e compositora brasileira deu conta disso mesmo numa autobiografia. “Foi uma sorte, disseram, eu ter tido reação à vacina, já que, do contrário, não teria ido ao hospital, nem descoberto o cancro rapidamente”, lê-se no livro com o título “Rita Lee: Outra Autobiografia”.

Rita Lee morreu no dia 8 de maio de 2023, aos 75 anos. A luta de Rita Lee contra o cancro começou em 2021, ao ser diagnosticada com o tumor no pulmão. Desde aí que fazia tratamentos contra a doença.

Conclusão

É falso que Beto Lee, filho de Rita Lee, tenha afirmado que a mãe morreu na sequência de um cancro causado pela vacina contra a Covid-19.

Essa teoria circula nas redes sociais com base numa entrevista a um talk show. Mas as palavras são descontextualizadas: o que Beto Lee diz, realmente, é que a mãe descobriu o cancro depois de ir ao hospital por sentir uma reação à vacina contra a Covid-19. Foi examinada e, aí, foi descoberta a doença.

A própria cantora revelou esse mesmo acontecimento numa autobiografia.

As publicações que circulam de forma viral nas redes sociais são, por isso, falsas.

