Tornou-se viral nos últimos dias uma fotografia que, alegadamente, retrata Elon Musk, o dono da SpaceX e da Tesla, com a barriga e a zona do torso anormalmente salientes. “Aposto que o Elon Musk publica sempre fotografias dele com AI porque na verdade o aspeto dele é este”, lê-se na legenda de uma publicação no Threads, rede social associada ao Instagram.

Com a recente atenção mediática global que recebeu devido ao envolvimento na candidatura de Donald Trump, eleito Presidente dos EUA nas eleições de 5 de novembro, os conteúdos virais sobre o empresário proliferaram nas redes sociais, com destaque para os que replicam uma fotografia que chama a atenção pela desproporção corporal do empresário. No entanto, trata-se de uma imagem digitalmente manipulada para aumentar o tamanho do peito e do estômago do multimilionário.

Segundo a plataforma de verificação de factos norte-americana Snopes, que também analisou a imagem, apenas uma publicação na rede social X, em que a fotografia falsa é exibida, arrecadou mais de 17,4 milhões de visualizações e 423 mil gostos.

Também no X, há quem desmonte a falsidade, revelando a imagem original, que neste post surge à direita.

A imagem verdadeira foi obtida através de uma captura de ecrã de um vídeo publicado no canal de YouTube Everyday Astronaut. Musk é entrevistado enquanto mostra, pela primeira vez, o interior de uma das fábricas de naves espaciais da SpaceX. No vídeo é possível comprovar que a imagem que se tornou viral foi alterada digitalmente. Nem o peito nem a barriga do empresário são tão grandes como retratado nas imagens alteradas digitalmente.

O formato corporal de Elon Musk é um tópico recorrente nas redes sociais. Há dois anos, fotografias do empresário em tronco nu no seu iate tornaram-se virais devido à dimensão do seu torso. Alguns justificam a desproporção corporal com o uso de esteróides anabolizantes, que Musk supostamente toma com o objetivo de ter uma aparência mais musculada.

O homem mais rico do mundo surpreendeu tudo e todos ao envolver-se, em 2024, na política norte-americana, depois de vários anos sem apoiar candidatos, ou até a demonstrar simpatia pelos democratas. Acabou a financiar grande parte da última campanha do Presidente eleito dos EUA, Donald Trump, e após a vitória dos republicanos foi anunciado que seria nomeado para chefiar um novo departamento de “eficiência governamental”.

Trump espera que tanto Musk como o empresário republicano Vivek Ramaswamy tracem um caminho para que a nova administração possa “desmantelar a burocracia governamental, reduzir a regulamentação excessiva, cortar nas despesas desnecessárias e reestruturar as agências federais”. Prometeu mesmo que vão enviar “ondas de choque pelo sistema”.

Conclusão

É falsa a imagem que mostra Elon Musk, um dos apontados para o Governo de Trump, com o torso anormalmente grande. Trata-se da manipulação de um frame de um vídeo publicado originalmente no YouTube em que o multimilionário surge de perfil enquanto está a ser entrevistado. A imagem foi alterada para que o seu peito e barriga ficassem com uma aparência maior e foram aos milhares os utilizadores de várias redes sociais que viram e reagiram ao conteúdo manipulado.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.