Uma publicação nas redes sociais sugere que um general dos Estados Unidos foi capturado pelo exército russo durante a atual guerra na Ucrânia, na cidade de Mariupol. O post é acompanhado de uma fotografia do tenente-general em causa, Roger L. Cloutier, atualmente chefe do Comando Terrestre Aliado da NATO.

Na descrição da publicação partilhada pelo utilizador de Facebook, pode ler-se: “Wow. Alguém está com problemas… General dos EUA liderando os nazis Azov em Mariupol [foi] capturado”. Além disso, é partilhada uma hiperligação de uma suposta notícia com essa informação.

Não é verdade que o tenente-general norte-americano tenha sido capturado na Ucrânia pelas forças de Moscovo. Antes de mais, porque o Comando Terrestre Aliado da NATO não tem presença em território ucraniano, segundo explicou à agência de notícias Reuters um porta-voz da Aliança Atlântica.

Mais. Roger L. Cloutier não se desloca à Ucrânia desde julho de 2021. “Essas alegações [de que o general teria sido capturado pelas forças russas] são completamente falsas”, garantiu ainda o oficial de relações públicas do quartel-general das Operações do Comando Aliado da NATO. “A última visita do tenente-general Cloutier à Ucrânia foi em julho de 2021 para conversas com o Estado-Maior em Kiev, com o objetivo de fortalecer a parceria da NATO com as forças da Ucrânia”.

As informações de que o general norte-americano teria sido capturado em Mariupol são também desmentidas através de imagens nas redes sociais que provam que Cloutier esteve presente num evento na Turquia por essa altura, no início de abril.

Além disso, o próprio general negou os rumores de que tinha sido capturado pelas forças russas enquanto ajudava o batalhão Azov. Através da rede social Linkedin, Roger L. Cloutier respondeu a um utilizador que o questionava sobre as informações que circulavam sobre a sua detenção. “Esses rumores são completamente falsos”, escreveu.

Conclusão

Informações circulam nas redes sociais dando conta de que um general norte-americano teria sido capturado na cidade ucraniana de Mariupol, enquanto estaria a ajudar as forças de Kiev no terreno através do batalhão Azov.

Contudo, não é verdade que o tenente-general Roger L. Cloutier, líder do Comando Terrestre Aliado da NATO, tenha sido detido pelas forças russas. Um porta-voz da Aliança Atlântica garantiu que aquela força não tem pessoal na Ucrânia e que há quase um ano que Cloutier não vai a Kiev. Além disso, o próprio general desmentiu os rumores através do Linkedin.

Assim, segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de factchecking com o Facebook.