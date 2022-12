Está a ser partilhada nas redes sociais uma publicação que refere que a estação de televisão brasileira Globo noticiou que Pelé morreu enquanto decorria o Mundial de futebol no Qatar. Um dos melhores jogadores de futebol, Pelé morreu esta quinta-feira, aos 82 anos.

“Plantão da Globo confirmou agora há pouco que o ex-jogador Pelé morreu aos 81 anos de idade”, refere a alegada notícia, que acrescenta que o óbito do craque brasileiro ocorreu durante o Mundial, deixando “brasileiros (e estrangeiros) apreensivos”.

O antigo jogador de futebol foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein a 29 de novembro “para uma reavaliação do tratamento de quimioterapia ao tumor do cólon identificado em setembro de 2021, referiu a instituição hospitalar em comunicado, acrescentando que o craque foi diagnosticado com “uma infeção respiratória, que vem sendo tratada com antibióticos”.

De acordo com os meios de comunicação brasileiros, o tratamento contra o cancro não estaria a surtir efeito, e Pelé terá dado entrada no hospital com um quadro de inchaço por todo o corpo e “insuficiência cardíaca descompensada”. O Albert Einstein garantiu na mesma nota que o ex-futebolista tinha “pleno domínio das funções vitais e função clínica estável” e que estava a responder de forma adequada ao cuidados que lhe estavam a ser prestados.

Um dia depois, o Folha de S. Paulo avançou que Pelé não estaria a responder à quimioterapia e que se encontrava “em cuidados paliativos exclusivos”. O jornal brasileiro explicou que a quimioterapia tinha sido suspensa e que Pelé estava a receber “medidas de conforto, para aliviar a dor e a falta de ar”. A notícia não foi confirmada oficialmente.

A notícia do Folha de S. Paulo deu origem nos dias seguintes a várias publicações nas redes sociais alegando que Pelé tinha morrido. Uma delas é aquela que cita o plantão da Globo, um segmento do canal televisivo dedicado às notícias mais importantes. Existem igualmente vários vídeos no YouTube que apresentam os mesmos dados supostamente avançados pela Globo. Um deles foi partilhado pelo Click News, um canal de conteúdo viral focado no “mundo dos famosos” brasileiros, que tem publicado inúmeros vídeos sobre o antigo jogador.

Mas, ao contrário do que sugere o post, a Globo não deu a notícia da morte de Pelé ainda quando decorria o Campeonato do Mundo do Qatar. Uma pesquisa feita online a partir do texto e da imagem não dá qualquer resultado, com exceção do fact check do Boatos.org, que chegou à mesma conclusão. Um indício de que a publicação se trata de uma montagem é o facto de a idade do ex-jogador estar errada — Pelé tinha 82 anos, não 81, como é indicado. O antigo desportista fez anos a 23 de outubro, antes do início da competição desportiva, no final de novembro.

Depois de um mês no hospital, Pelé morreu durante a tarde desta quinta-feira, “em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia”, informou a instituição de saúde.

Conclusão

O canal de televisão brasileiro Globo não noticiou a morte de Pelé durante o Mundial de futebol, que decorreu no Qatar. Não existe qualquer evidência online de a notícia ter sido alguma vez divulgada. Existem, no entanto, várias falsas notícias semelhantes à que foi partilhada no Facebook, que citam o segmento de notícias importantes da Globo. Um indício de que a publicação se trata de uma montagem é o facto de a idade do ex-jogador estar errada — Pelé tinha 82 anos, não 81, como é indicado.

O Observador tentou entrar em contacto com a Globo, mas não foi possível obter uma resposta às perguntas colocadas até à data de publicação deste fact check.

