Publicação no Facebook ironiza com “lotação nos hospitais com a variante ómicron que não dá tempo sequer para colocar os braços nos manequins” para que os meios de comunicação social possam recolher imagens. O próprio autor da montagem já disse que “é evidente que é uma piada” e que não passa disso, mas as partilhas nas redes sociais continuam a multiplicar-se.

A imagem está a ser partilhada numa captura de ecrã, como se as imagens de um manequim sem braços tivessem sido transmitidas na televisão francesa, com o objetivo de enganar as pessoas em relação à sobrelotação nos hospitais do país, consequência da variante Ómicron. Nem as imagens foram transmitidas pelo canal francês nem o vídeo com o manequim foi gravado no país.

Em primeiro lugar, as imagens do manequim foram gravadas pelo Instituto Universitário de Cardiologia e Pneumonia do Quebeque, no Canadá, e simulam os cuidados a ter num doente com Covid-19 que seja admitido em terapia intensiva.

O vídeo, que ainda está disponível no YouTube, mostra todos os passos desde a preparação dos profissionais de saúde com os equipamentos de proteção individual necessários até ao procedimento de entubação do doente, para que possa ser ventilado mecanicamente. Foi parte desse processo que foi usado na imagem depois manipulada com o grafismo da emissão de 22 de novembro do canal de televisão francês BFM TV.

E se dúvidas havia sobre a manipulação, com a descontextualização e amplificação rápida que a imagem conheceu nas redes sociais o próprio autor da imagem voltou ao Twitter (onde a imagem foi inicialmente divulgada) para deixar claro que, “obviamente, é uma piada” e que é “impossível não ver” que se trata apenas de humor.

Évidemment que c'est un montage. Évidement que c'est une blague… Si on ne comprend que le 1er degré, il faut rester au frigo. ???? — Eric Bâtisseur (@EBatisseur) December 11, 2021

Conclusão

Não é verdade que tenham sido usados manequins para fingir uma elevada pressão nos hospitais nem que essas imagens foram sequer gravadas em França. Trata-se da utilização de imagens de um vídeo feito no Quebeque, disponível no Youtube, que foi depois manipulado com o grafismo do canal de televisão francês, criando a ilusão de que as imagens teriam sido transmitidas na televisão. O próprio autor da imagem diz que se trata de “uma piada”, que foi partilhada sem qualquer indicação nesse sentido.

Assim, segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO