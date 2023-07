No dia seguinte à Guarda Costeira dos Estados Unidos ter anunciado a morte dos cinco tripulantes do submersível Titan, começou a circular nas redes sociais uma publicação que, alegadamente, mostra os destroços do aparelho e até os sapatos de uma das vítimas. Mas o contexto está errado: nenhuma das quatro imagens em questão corresponde ao Titan.

“Fotos dos destroços do Titan, o submarino desaparecido em viagem ao Titanic”, lê-se na publicação de Facebook. “Sapatos de uma das vítimas”, acrescenta a legenda de uma das fotografias.

Comecemos pela primeira imagem, que mostra um par de sapatos no fundo do mar. Esta fotografia corresponde, na verdade, aos destroços do Titanic e tem quase 20 anos. A imagem foi captada por cientistas da Universidade de Rhode Island e da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA em 2004 e está disponível aqui.

A segunda imagem que está identificada como sendo um “boia salva vidas” também não está relacionada com o Titan. A fotografia é verdadeira, mas diz respeito a um acidente de avião que ocorreu em 2018, na Indonésia.

A terceira e quarta imagens, em baixo, foram criadas com recurso a inteligência artificial. Podem ser encontradas na conta de Twitter “Prince of Deepfakes”, conhecida por divulgar, de forma assumida, conteúdo produzido digitalmente.

A Guarda Costeira dos EUA também nunca divulgou oficialmente imagens dos destroços do Titan.

Revelou apenas, em comunicado, que foram encontrados “presumíveis restos humanos” que a autoridade suspeita serem dos passageiros do submergível Titan.

O submarino turístico Titan desapareceu em junho, quando fazia uma expedição aos destroços do Titanic, no Oceano Atlântico. Foi desencadeada uma extensa operação de busca e salvamento para tentar localizar o submarino e os cinco passageiros.

A Guarda Costeira dos EUA confirmou a morte de todos os tripulantes poucos dias depois, a 22 de junho, devido a uma “implosão catastrófica”.

Após o desastre no Oceano Atlântico, a OceanGate suspendeu todas as operações comerciais e de exploração.

Conclusão

A publicação que mostra quatro fotografias alegadamente dos destroços do Titan é falsa.

Uma das fotografias, que mostra um par de sapatos, tem quase 20 anos e foi tirada junto aos destroços do Titanic. Outra imagem, identificada como uma boia salva vidas, diz respeito a um acidente de avião em 2018, na Indonésia. As outras duas imagens, que mostram o Titan, foram feitas com recurso a inteligência artificial.

A Guarda Costeira dos Estados Unidos também nunca revelou fotografias oficias dos destroços do Titan ou de objetos das vítimas.

