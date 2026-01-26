Várias publicações que começaram a circular nos últimos dias nas redes sociais, nomeadamente no Facebook, partilham um vídeo que, garantem, mostra o momento em que manifestantes lançaram uma emboscada e atacaram forças do regime do Irão. “Manifestantes no Irão emboscaram e atacaram forças do regime”, lê-se na descrição dos vídeos.

Nas imagens, pode ver-se uma multidão nas ruas. A dada altura, surgem várias motas, que aparentam ser conduzidas por elementos das forças de segurança. De seguida, as motas param e é nesse momento que várias pessoas se dirigem para junto desses elementos da segurança, num tom confrontacional. É possível ver várias agressões e confrontos entre os dois grupos.

Desde o final de 2025 que decorrem protestos no Irão. As manifestações começaram a 28 de dezembro, com a população a sair às ruas para protestar contra as dificuldades económicas provocadas pelo aumento dos preços, resultante da elevada inflação (que subiu para mais de 40% em dezembro) e também contra a acentuada desvalorização da moeda, que fizeram diminuir o poder de compra da população.

Com o alastrar dos protestos a dezenas de cidades, os iranianos começaram também a sair à rua com reivindicações políticas, nomeadamente a queda do regime dos ayatollahs, que está no poder desde a revolução islâmica de 1979.

Nos primeiros dias de janeiro, os protestos intensificaram-se, o que levou ao aumento da repressão e da violência das forças do regime. A 8 de janeiro, as organizações de iranianos no exterior já referiam a existência de quase 40 mortos e mais de dois mil detidos. Nos dias seguintes, os protestos estenderam-se a 180 cidades, desde as grandes metrópoles às cidades de menor dimensão, nomeadamente no oeste do país.

Sem conseguir controlar os protestos e temendo a difusão de imagens e vídeos para o exterior, o regime cortou o acesso à internet. Depois disso, a violência policial aumentou ainda mais, com muitos manifestantes a serem mortos à queima-roupa. Segundo as últimas atualizações, a repressão já terá feito mais de 2.500 mortos, a larga maioria civis.

Apesar da bloqueio da internet, alguns iranianos têm conseguido enviar vídeos dos protestos para o exterior. No entanto, as imagens difundidas nas redes sociais não retratam uma emboscada às forças do regime iraniano. Mostram, sim, confrontos entre manifestantes e a polícia da Grécia, num protesto em Atenas, em 2021.

O mesmo vídeo foi partilhado pelo jornal grego Documento, inserido num artigo sobre os protestos que tiveram lugar no bairro de Nea Smyrni, na zona sul de Atenas. Os protestos começaram um dia depois de um jovem ter sido agredido numa esquadra da polícia, por alegadamente ter desrespeitado as regras de confinamento relacionadas com a pandemia de covid-19. Cerca de 5 mil pessoas juntaram-se depois para contestar a violência policial, sendo que cerca de 200 desses manifestantes adotaram um comportamento violento. Segundo a AFP, atiraram pedras e cocktails molotov contra a polícia e incendiaram caixotes de lixo. Em resposta, a polícia lançou gás lacrimogéneo e canhões de água. Um acabou por ficar ferido.

Conclusão

As imagens difundidas nas redes sociais não mostram uma emboscada contra as forças do regime iraniano durante os mais recentes protestos no país. Retratam, sim, uma manifestação que teve lugar na Grécia em 2021 e na qual se registaram confrontos entre polícias e manifestantes.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.