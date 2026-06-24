Um terramoto de 7,8 na escala de Richter abalou as Filipinas no início de junho e causou pelo menos 68 vítimas mortais e milhares de feridos. O forte sismo sentiu-se no arquipélago no Sudeste Asiático e causou ainda a destruição de várias infraestruturas.

Nas redes sociais, pouco após o sismo a 8 de junho, surgiram várias publicações nas redes sociais com um vídeo, que alegadamente mostrava um suposto tsunami que afetou as Filipinas, em particular a ilha de Palawan. “Primeiras imagens do tsunami em Palawan”, lê-se numa publicação.

Outra publicação relatou a “chegada de ondas sucessivas” às Filipinas. “Embora Palawan não estivesse inicialmente entre as regiões em alerta, o deslocamento da massa de água levou os efeitos do tsunami até à ilha, aumentando a preocupação das equipas de emergência”, lê-se no post.

A região filipina de Palawan foi efetivamente afetada por ondas gigantes após o sismo. O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico alertou para ondulação marítima nas Filipinas, na Indonésia, no Palau, em Taiwan e na Papua Nova Guiné.

Apesar disso, o vídeo que está a ser associado às ondas gigantes em Palawan não corresponde ao que se passou nas horas a seguir ao sismo.

Em vez disso, o vídeo foi partilhado pela agência de notícias das Filipinas a 9 de novembro de 2025, muito antes do sismo de 7,8 na escala de Richter que afetou o arquipélago.

O vídeo mostra antes, segundo a mesma agência, ondas fortes na costa da região costeira de Dinapigue a 9 de novembro, numa altura em que as Filipinas foram afetadas pelo supertufão Uwan.

Conclusão

O vídeo que está a ser associado nas redes sociais às consequências do sismo de 7,8 que atingiu as Filipinas a 8 de junho não mostra um tsunami na ilha de Palawan. Ao invés, mostra os efeitos do supertufão Uwan na costa da região de Dinapigue, que passou pelo arquipélago do Sudeste Asiático em novembro de 2025 e que causou uma forte ondulação.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.