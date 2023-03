Donald Trump corre, corre, mas a polícia norte-americana acaba por alcançá-lo. Está tudo à vista em imagens, que correm as redes sociais, e que mostram, no final, o antigo Presidente dos Estados Unidos a ser placado pela polícia para, depois, ser detido e levado em força.

Trump previu um cenário semelhante. No sábado, 18 de março, disse acreditar que ia ser detido na terça-feira seguinte (o que não aconteceu), devido às suspeitas de que terá feito um pagamento secreto à atriz pornográfica Stormy Daniels para que esta não falasse acerca de um relacionamento extra-conjugal. As autoridades policiais de várias cidades norte-americanas acabaram por reforçar os níveis de alerta nessa terça-feira, 21 de março, temendo que houvesse manifestações violentas, como aconteceu durante a invasão do Capitólio, a 6 de janeiro de 2021.

Uma semana depois, na quinta-feira, 30 de março, Donald Trump tornou-se no primeiro Presidente dos Estados Unidos (já depois de ter deixado o cargo) a ser alvo de uma acusação criminal. O New York Times escrevia que, nos próximos dias, o Ministério Público irá falar com os advogados do antigo chefe de Estado para combinar os detalhes de como vai ser formalizada a acusação e de como Trump pode ser ouvido em Nova Iorque no âmbito deste processo — a audiência está, agora, sim, prevista para terça-feira, 4 de abril.

E as fotos? Para começar, Trump ainda não foi detido, o que dá logo indicação de que deverão ser falsas (não é sequer garantido que o ex-Presidente venha a ser detido e o facto de na investigação não estarem incluídos crimes violentos pode afastar essa possibilidade, caso Trump colabore com a justiça e aceite deslocar-se até Nova Iorque).

Além disso, é fácil encontrar a origem destas imagens. A 20 de março, o jornalista Eliot Higgins, fundador do Bellingcat, um site de jornalismo de investigação, divertia-se com um programa de Inteligência Artificial (IA) a criar fotos da detenção de Donald Trump. “A fazer fotografias de Trump a ser detido enquanto espero que Trump seja detido”, escreveu no Twitter.

Making pictures of Trump getting arrested while waiting for Trump's arrest. pic.twitter.com/4D2QQfUpLZ — Eliot Higgins (@EliotHiggins) March 20, 2023

No dia seguinte, 21 de março, continuou a brincadeira, desta vez com fotos de Trump na cadeia. “Enquanto isso, no mundo IA de Trump”, escreveu sobre as novas imagens.

Meanwhile, in AI Trump world: pic.twitter.com/8pzeIZws0k — Eliot Higgins (@EliotHiggins) March 21, 2023

As imagens tornaram-se de tal forma virais que Higgins chegou a dar entrevistas sobre o sucedido, depois de vários jornais norte-americanos terem chamado a atenção para as suas criações.

Conclusão

Falso. As imagens foram criadas por um programa de Inteligência Artificial (IA) e quando foram partilhadas a primeira vez, no Twitter, foi assumido que assim era. A seguir, começaram a correr as redes sociais e muitos utilizadores ficaram na dúvida sobre se as fotos, altamente realistas, seriam verdadeiras. Não são.

