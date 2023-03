As autoridades policiais de várias cidades norte-americanas estão a reforçar os níveis de alerta esta terça-feira, perante a hipótese – avançada pelo próprio Donald Trump – de o ex-Presidente dos EUA ser detido no âmbito do caso de pagamentos para silenciar a atriz porno Stormy Daniels. Em Nova Iorque, todos os polícias têm ordens para usar farda completa nesta terça-feira e, na Florida, apoiantes de Trump querem que se crie um fosso medieval – um “fosso patriótico” – à volta do resort de Mar-a-Lago, onde estará Trump.

Segundo a CBS News, que noticiou a ordem para que todos os polícias de Nova Iorque usem farda (até mesmo os detetives que habitualmente a usam), está a registar-se um “aumento significativo” das ameaças feitas online. As autoridades receiam que extremistas possam tentar reproduzir a violência da invasão do Capitólio, em Washington DC, a 6 de janeiro de 2021, mas embora não existam ameaças diretas a nenhuma pessoa ou local em particular, a polícia está a monitorizar as ameaças consideradas credíveis, diz a CBS News.

A agência Reuters descreve as barricadas que estão a ser montadas à volta de um tribunal em Manhattan, no coração de Nova Iorque, para precaver reações mais violentas ao que pode ser a primeira vez que um ex-Presidente dos EUA seria detido no âmbito de um processo criminal.

Alguns dos apoiantes de Donald Trump, ligados ao movimento MAGA (Make America Great Again), estão a escrever que a detenção de Trump poderá levar a uma “Guerra Civil 2.0” e alguns defendem que se recorra a uma infraestrutura reminiscente da Idade Média: “Cerquem Mar-a-Lago, ou seja lá qual é o sítio onde ele [Trump] está, e assim impedem ‘as autoridades’ de entrar”, escreveu um internauta apoiante de Trump. Outro utilizador ripostou? “Então e se eles [a polícia] usarem um helicóptero para ultrapassar o fosso patriótico?”.

O advogado de Trump, Joe Tacopina, indicou que o ex-Presidente dos EUA irá colaborar com as autoridades e entregar-se, caso venha a ser emitido um mandado para a sua detenção. “Não haverá qualquer confronto em Mar-a-Lago entre o Serviço Secreto [que continua a proteger Trump, como ex-Presidente] e a Procuradoria-Geral de Manhattan”, garantiu o advogado.

Porém, o próprio Trump pediu aos seus apoiantes para organizarem protestos massivos: “Protestem, vamos recuperar o controlo da nossa nação!”, atirou o ex-Presidente, entoando uma mensagem não muito diferente daquilo que disse nas vésperas do ataque ao Capitólio: “Se não lutarem de forma infernal, vão deixar de ter um país”, disse, na altura, Donald Trump.

O ex-presidente dos EUA disse este sábado que acredita que vai ser detido na próxima terça-feira, no âmbito da investigação judicial às suspeitas de que Trump terá ordenado um pagamento secreto à atriz pornográfica Stormy Daniels para comprar o seu silêncio acerca de um relacionamento extra-conjugal.

Através de um conjunto de mensagens publicadas na sua própria rede social, o Truth Social, Donald Trump diz que os EUA são agora um “país do terceiro mundo e a morrer” e que “o sonho americano está morto” devido aos “anarquistas de esquerda radical que roubaram as nossas eleições”.

“Os patriotas americanos estão a ser detidos e mantidos em cativeiro como animais, enquanto os criminosos e os bandidos de esquerda podem andar pelos ruas, a matar e a incendiar sem consequências”, escreveu Trump, criticando também as “fronteiras abertas” e a destruição do “modo de vida” dos americanos.