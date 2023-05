Carlos III foi coroado no início de maio e, a propósito desta cerimónia, começaram a surgir nas redes sociais publicações que sugeriam a presença de Joe Biden, Presidente dos Estados Unidos, na cidade de Londres no dia 6 de maio, o que não é verdade. Numa das partilhas feitas no Facebook, um utilizador escreveu um longo texto em que criticava a presença do Presidente norte-americano em Londres.

“A escravidão sempre será imposta por aqueles que têm sede de poder e, neste momento atual, está a ser imposta a toda a humanidade por uma elite que faz parte de um consórcio de líderes de ideologias totalitárias (…)”, começa por apontar, acrescentando que, “para conseguir alcançar o seu intento, povo escravizado, chegam a colocar no poder figuras bizarras e até dementes, como o ladrão mor no Brasil e Biden nos Estados Unidos”. Depois é então feita uma referência à presença do Presidente norte-americano em Londres: “Na coroação de Carlos III, outra bizarrice, Biden deu-nos uma amostra de tudo isso. Joe Biden, Presidente dos Estados Unidos, passa vergonha durante a coroação do Rei Carlos III.”

Mas nesta publicação são apontados como verdadeiros dois factos que, verificados, não o são. Primeiro, o Presidente norte-americano não esteve em Londres para a coroação de Carlos III. Aliás, desde que os Estados Unidos proclamaram a independência do domínio britânico, em 1776, nenhum Presidente norte-americano participou nas cerimónias de coroação de um monarca britânico. A última cerimónia foi a de Isabel II, em 1953, e Dwight D. Eisenhower, que assumia as funções presidenciais nessa altura, também não se deslocou a Londres, apesar do convite. Este ano não foi diferente e, em representação da delegação norte-americana, a Casa Branca enviou Jill Biden, mulher de Joe Biden.

Em comunicado, emitido no mês anterior à coroação, a Casa Branca revelou que Biden falou com Carlos III por telefone: “O Presidente felicitou o Rei pela coroação e informou que a primeira dama, Jill Biden, está ansiosa por participar em nome dos Estados Unidos. O Presidente também transmitiu que espera um encontro com o Rei numa data futura.” Mais tarde, no dia da coroação, Biden partilhou uma nota no Twitter, dizendo que “a amizade duradoura entre os Estados Unidos e o Reino Unido é uma fonte de força para os dois povos”. “Parabéns ao Rei Carlos III e à rainha Camilla”, acrescentou.

Congratulations to King Charles III and Queen Camilla on their Coronation. The enduring friendship between the U.S. and the U.K. is a source of strength for both our peoples.

I am proud the First Lady is representing the United States for this historic occasion.

— President Biden (@POTUS) May 6, 2023