A partilha está a viralizar nas redes sociais. Tanto no Facebook como no Twitter, encontram-se publicações que mostram uma captura de ecrã de um alegado artigo do jornal desportivo “O Jogo”. No título é possível ler-se: “Terrorista afegão era simpatizante do Benfica.” A imagem é manipulada.

A imagem mostra a data da publicação: 28 de março, o dia do ataque, às 18h30. Através de uma pesquisa no site do jornal desportivo é possível verificar-se que o artigo em questão não foi publicado, nem a essa hora nem durante o dia todo. Uma pesquisa pelos termos exatos do título apresentado na publicação, em motores de busca, também não devolve qualquer resultado minimamente semelhante ao que é apresentado — nem no jornal “O Jogo” nem em qualquer outra publicação.

O ataque no Centro Ismaili, em Lisboa, esta terça-feira, fez duas vítimas mortais. O atacante, referido por responsáveis políticos como o ministro da Administração Interna como sendo um refugiado com nacionalidade afegã, foi atingido a tiro por agentes da PSP que acorreram ao alerta do ataque e encontra-se hospitalizado (inicialmente, foi transportado para o Hospital de São José e, já esta quarta-feira, foi transferido para o Hospital Curry Cabral, por “questões de segurança”).

Quando à imagem apresentada na publicação aqui em análise, poderá resultar de uma edição digital a partir de um artigo publicado no jornal. “O Jogo” publicou várias peças sobre o ataque e em nenhuma delas se refere ao atacante como “terrorista”, tal como não é possível encontrar qualquer artigo que associe o cidadão afegão ao clube da Luz. A hipótese de terrorismo foi, de resto, afastada pelo diretor da Polícia Judiciária, que admite que o ataque possa ter sido motivado por um “surto psicótico”, ainda que essa consideração, acrescenta Luís Neves, esteja dependente da devida análise clínica.

O Observador contactou a direção do jornal “O Jogo”, que não se mostrou disponível para fazer qualquer comentário sobre o tema.

Conclusão

Várias publicações nas redes sociais mostram uma captura de ecrã de um alegado artigo do jornal desportivo “O Jogo”. As partilhas afirmam que o afegão responsável pelo ataque ao Centro Ismaili, em Lisboa, seria simpatizante do Benfica e o autor do ataque é classificado como “terrorista”. Mas a imagem resulta de uma manipulação digital. O jornal desportivo não publicou nenhum artigo que ateste a veracidade da publicação.

ERRADO No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é: FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos. NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.