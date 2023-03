Em atualização

Às 10h57 desta terça-feira, um homem com nacionalidade afegã com cerca de 40 anos entrou no centro Ismaili, em Lisboa, com uma “faca de grandes dimensões”, e matou duas mulheres portuguesas. O atacante terá chegado a Portugal há cerca de um ano enquanto refugiado, adiantou fonte do centro ao Observador, tendo a sua mulher morrido num campo de refugiados.

O agressor veio para Portugal juntamente com três filhos menores e vive atualmente na zona de Odivelas. No momento do ataque, os filhos estariam na escola. Fonte do centro Ismaili revelou também ao Observador que o homem não é desconhecido da comunidade muçulmana. O homem de nacionalidade afegã recorria ao centro para aprender português e para receber apoio alimentar.

Em declarações ao Observador, o presidente da Associação da Comunidade Afegã em Portugal, Omed Taeri, salientava que o homem era “uma pessoa muito calma” e não havia registo de “situações” que pudessem ser “preocupantes”. “Ninguém sabe porque é isto aconteceu neste momento. Ninguém nos consegue dizer o porquê”, assinalou, indicando que não houve “indicações de violência” relativamente ao atacante.

No entanto, de acordo com o Expresso, o homem terá problemas mentais.