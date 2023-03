As suspeitas do crime de homicídio com motivação terrorista ou até mesmo o alegado crime de terrorismo continuam em cima da mesa da investigação criminal que foi aberta na sequência da ataque ao Centro Ismaili, em Lisboa, por parte de Abdul Bashir. Mas estão praticamente descartadas.

Ao que o Observador apurou, a Unidade Nacional de Contra-Terrorismo da Polícia Judiciária (PJ) considera que as eventuais suspeitas de terrorismo estão afastadas a 90%. Porquê? Porque todas as diligências que foram feitas ao longo do dia não levaram à deteção de um discurso de ódio ou à recolha de indícios de radicalização religiosa por parte do suspeito que terá 29 anos.

