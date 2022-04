O vídeo partilhado no Facebook — e já antes difundido em várias publicações no Twitter, por exemplo — está a ser partilhado com o intuito de mostrar que Kamala Harris, vice-presidente norte-americana, se riu à gargalhada depois de uma pergunta sobre eventuais apoios dos Estados Unidos aos refugiados ucranianos, durante uma conferência de imprensa. Kamala Harris riu-se, é um facto, mas a gargalhada espontânea nada teve que ver com o teor da pergunta. O que aconteceu?

O momento aconteceu durante uma conferência de imprensa na Polónia, a 10 de março, onde estava presente também o Presidente Andrzej Duda. A transcrição completa da conferência de imprensa pode ser lida aqui. Na última pergunta, feita por Asma Khalid, correspondente da rádio norte-americana NPR na Casa Branca, gerou-se um breve impasse sobre quem responderia em primeiro lugar.

Nas questões anteriores foi sempre Harris a responder em primeiro lugar, mas na última, e considerando que a questão formulada se dirigia a ambos os políticos, a vice-presidente pareceu confusa sobre responder em primeiro lugar e riu-se, cedendo a palavra ao Presidente polaco, com um trocadilho: “Os verdadeiros amigos são para as ocasiões” [“A friend in need is a friend indeed”, no inglês].

Ora, o trocadilho aplicava-se apenas ao pormenor de deixar que fosse Andrzej Duda a responder em primeiro lugar, tendo depois respondido com toda a seriedade à questão e frisando que o tema tinha sido objeto de debate entre o Presidente polaco e a vice-presidente dos EUA no encontro que teve lugar nesse dia.

“Os Estados Unidos estão preparados para fazer tudo o que for possível para apoiar a Polónia no fardo que assumiram. Creio que todos percebemos a obrigação moral que devemos sentir de ajudar quem está a fugir e à procura de abrigo. O fardo que todos devemos estar preparados para assumir e apoiar quem é obrigado a fugir de casa, mesmo sem o querer fazer. Vamos considerar os termos em que poderemos apoiar os ucranianos que querem ir para os Estados Unidos, sendo que até agora vemos que a maior parte dos refugiados quer continuar na Europa”, esclareceu a vice-presidente norte-americana, lembrando que o país já tomou medidas na área da emigração.

“Tomámos uma decisão temporária no que se refere ao estatuto de proteção temporária. Para os ucranianos que já estão nos Estados Unidos e cujo visto expira em breve ou já expirou, vão poder continuar no país, não serão obrigados a sair mesmo que o visto já esteja fora de validade porque, como é óbvio, isso significaria obrigá-los a voltar para aquilo que é neste momento uma zona de guerra”, detalhou Kamala Harris.

Conclusão

Ainda que Kamala Harris tenha, de facto, rido durante a conferência de imprensa na Polónia, ao lado do Presidente do país, a gargalhada nada teve que ver com o conteúdo da pergunta — relativa ao apoio norte-americano aos refugiados ucranianos –, mas sim ao impasse sobre quem responderia em primeiro lugar à questão colocada. Kamala Harris brincou com Andrzej Duda — “Os verdadeiros amigos são para as ocasiões” — com uma expressão que é habitualmente usada em contextos de maior dificuldade, e apenas para lhe ceder a palavra, o que deu origem à gargalhada na sala onde decorria a conferência de imprensa.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR:

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.