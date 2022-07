Uma publicação viral de Facebook alega que Lisboa tem, atualmente, 41 radares de controlo de velocidade. Mas, por outro lado, revela que a cidade de Madrid tem supostamente quatro. Ou seja, cerca de dez vezes menos que os equipamentos instalados e em funcionamento na capital portuguesa. Para esse feito, o autor da publicação original partilhou uma imagem dos vários radares espalhados pelo país.

Ora, ao olhar para o mapa, percebe-se que a informação desta publicação está ligada às notícias recentes que davam conta de que iriam ser colocados novos radares de controlo de velocidade em Portugal, nomeadamente na cidade de Lisboa. O Observador contactou a autarquia liderada agora por Carlos Moedas que confirmou que, de facto, existem atualmente 41 radares na capital portuguesa. Trata-se de 21 radares que substituíram equipamentos antigos e 20 instalados em novas localizações, com a “tecnologia mais avançada”, tal como escrito por vários órgãos de comunicação social onde se inclui o Observador.

Olhando para o país vizinho, a história é diferente. Segundo os dados mais atuais, a capital espanhola possui 86 radares, tal como outra grande cidade de Espanha, Barcelona. Esses dados são públicos e podem ser consultados no Budget Direct, que obteve estas informações através do The Worldwide Speed Camera Base, que tem a maior base de dados sobre radares de controlo de velocidade do mundo. Foram também citados de um artigo do jornal espanhol El País, publicado na secção “El Motor”, do passado dia 20 de agosto de 2021.

Nessa data, Lisboa ainda só tinha 25 radares em funcionamento, portanto, 1.78 radares por cada 100 quilómetros. Madrid contava com mais do dobro (86, tal como dito anteriormente, onde podem estar incluídos os radares móveis e os “de tramo”, que calculam não a velocidade, mas sim o tempo que um condutor leva a percorrer determinada distância), o que perfazia 1.63 radares por 100 quilómetros. A Direção Geral de Tráfico, organismo dependente do Ministério do Interior espanhol, é o instituto certo para se perceber também os vários tipos de radares existentes com os dados mais atuais, ou seja, de 2022.

Para obter dados mais específicos sobre a cidade de Madrid, o Observador contactou a autarquia liderada por Isabel Ayuso. Na resposta ao pedido de esclarecimentos, a autarquia da capital espanhola remeteu para os dados oficiais que constam da página da câmara municipal — e que indica que o número de radares fixos é, na verdade, de apenas 29.

Ou seja, mesmo que Lisboa possua, neste momento, mais radares fixos que a cidade de Madrid, não é rigoroso afirmar que a cidade espanhola tenha apenas quatro, e que, por isso, a capital portuguesa tem “dez vezes mais” equipamentos de controlo de velocidade em funcionamento.

Conclusão

A cidade de Lisboa não tem, atualmente “dez vezes mais” radares fixos do que Madrid. Recentemente o mapa de radares de velocidade na capital portuguesa foi atualizado e passa agora a ter 41 daqueles aparelhos eletrónicos. Por outro lado, tal como confirmado pelo Observador, a autarquia de Madrid tem apenas 29. No entanto, e tal como se lê em vários artigos especializados no tema, o número total deste tipo de aparelhos pode ser bem maior na capital madrilena.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

