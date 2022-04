Circula nas redes sociais uma imagem de alegadas condecorações ucranianas atribuídas “pela conquista da Crimeia”, que terão sido encontradas pelos russos em Kherson, quando tomaram a cidade. De facto, as fotografias chegaram a ser divulgadas pelos canais pró-rússia, mas foram prontamente desmentidas pelo antigo ministro-adjunto do Interior ucraniano — atualmente conselheiro do ministério — Anton Gerashchenko, que explicou como perceber que os textos que acompanham as supostas condecorações são falsos.

As imagens foram divulgadas inicialmente no canal de Telegram do Russia Today (que está indisponível na Europa, fruto das sanções aplicadas), mas continuam a ser difundidas nas restantes redes, ainda que o conteúdo já tenha sido verificado e desmentido.

Segundo Anton Gerashchenko, no seu próprio canal no Telegram, “qualquer ucraniano à primeira vista consegue perceber que se trata de propaganda russa”. “Em primeiro lugar, o poder do Estado na cidade não se ORDENA (como na tradução fraca), mas DECRETA-SE através do Presidente”, explica o conselheiro do ministério do Interior da Ucrânia.

Gerashchenko continua, explicando ainda que o Presidente Zelensky não é “Aleksandrovich”, como está escrito nos documentos que estão a ser partilhados, mas sim “Oleksandrovich”, o que alteraria as iniciais com que o Chefe de Estado ucraniano assina os documentos oficiais: “V.O.” e não “V.A.” como surge nas imagens partilhadas, além de faltar a designação “o Presidente da Ucrânia”, a fechar os documentos, como acontece nas missivas oficiais.

Ainda assim, como é possível perceber neste documento oficial, Zelensky assina os documentos oficiais com uma forma diferente da habitual: “Presidente da Ucrânia V. ZELENSKY”, lê-se no decreto do Presidente da Ucrânia n.º 158 de 2022, assinado a 23 de março onde concede a inúmeros cidadãos vários graus de condecorações “pela coragem pessoal e ações altruístas demonstradas em defesa da soberania estatal e integridade territorial da Ucrânia”.

Conclusão

É falso que os militares russos tenham encontrado em Kherson medalhas ucranianas “pela tomada da Crimeia”. Trata-se de informação que foi difundida pelo Russia Today — canal de informação que está bloqueado na Europa –, mas desmentida pouco tempo depois por responsáveis ucranianos, apontando concretamente onde é que a simulação russa tinha falhado nas traduções e pormenores técnicos na falsificação do documento.

