“Venha-me buscar. Aqui espero por si em Miraflores. Não se atrase em chegar, covarde.” Aos gritos, numa intervenção pública, o Presidente deposto da Venezuela estaria a desafiar alguém para o enfrentar na residência oficial da presidência venezuelana, o Palácio de Miraflores.

Após a captura de Nicolás Maduro, estas declarações voltaram a surgir e em força nas redes sociais. Em formas de memes, de piadas ou de gozo, muitos utilizadores apresentam este vídeo como prova de que o Presidente deposto da Venezuela desafiou o líder norte-americano, Donald Trump, a capturá-lo — o que acabou mesmo por acontecer.

A Casa Branca chegou também a publicar um vídeo desse momento, em que Nicolás Maduro aparenta desafiar Donald Trump. “Foi Maduro que pediu… ‘Venham a Miraflores me apanhar, seus covardes’. O Trump só fez o ele pediu”, comentou um utilizador nas redes sociais.

If you don’t know, now you know ???? pic.twitter.com/XrIps1OzY4 — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

Apesar de o vídeo ter sido difundido nas redes sociais e ser verdadeiro, Nicolás Maduro não estava a desafiar Donald Trump. O jornal espanhol El País publicou o vídeo completo (e não o de alguns segundos que está a circular) em que se vê que o Presidente deposto da Venezuela estava a provocar o seu rival nas eleições presidenciais de 2024, Edmundo González, e não o chefe de Estado norte-americano.

“Maduro chama ‘senhor covarde’ a Edmundo González”: este é o título do vídeo, publicado a 30 de julho de 2024, dois dias depois das últimas eleições presidenciais venezuelanas. O Presidente deposto comparou também o rival a Juan Guaidó, o político que se declarou líder venezuelano em 2019.

No vídeo completo, com o contexto total, Nicolás Maduro dirige-se a “González Urritia” — ou seja, ao adversário Edmundo González Urritia — e desafia-o a vir “buscá-lo” ao Palácio Miraflores. “A partir de hoje vou chamar-lhe senhor covarde”, atirou ainda a Edmundo González.

Conclusão

Até é verdade que Nicolás Maduro desafiou um “senhor covarde” para o ir “buscar” ao Palácio de Miraflores. Mas o Presidente deposto da Venezuela não se estava a dirigir a Donald Trump, mas sim a Edmundo González, o seu rival nas eleições presidenciais de 2024. Um vídeo publicado pelo jornal El País mais longo e com o contexto apropriado revela que o desafio era para um dos líderes da oposição venezuelana.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.