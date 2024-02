“Eu vou gamar Portugal Inteiro. André Ventura é a solução para o país e todos nós sabemos disso. Não fiz nada por Portugal quando era ministro das Infraestruturas.” As palavras são atribuídas a Pedro Nuno Santos, líder do PS, num vídeo com pouco mais de 10 segundos.

As imagens mostram o candidato socialista a falar no púlpito de uma ação de campanha. Percebe-se que as imagens são atuais, já que Pedro Nuno Santos está rodeado do slogan “Portugal Inteiro” que apresentou na campanha para a escolha do sucessor de António Costa como secretário-geral do PS e que transportou, depois, para campanha das legislativas de 10 de março.

Mas o conteúdo (áudio) que viralizou no TikTok a 20 de fevereiro, e que entretanto transitou para o Facebook, está longe de ser verdadeiro.

Todo o seu conteúdo foi manipulado através de ferramentas de inteligência artificial, com recurso a palavras ditas pelo candidato em diversos contextos. E há pistas que permitem identificar a alteração propositada do discurso de Pedro Nuno Santos. A voz “robótica”, a falta de elementos de ligação discursiva e a ausência de sincronização entre a imagem e o som do vídeo são pistas para a criação digital em causa.

De resto, as principais páginas a divulgar este conteúdo falso são de apoio ao Chega, partido liderado por André Ventura. A conta “Somos Chega” no TikTok surge como uma das primeiras a partilhar o vídeo em causa. Já durante o período oficial de campanha, André Ventura afirmou: “Vou gamar Portugal inteiro devia ser o lema do PS”, afirmou. A campanha arrancou com um regresso oficial ao discurso mais radical que tornou Ventura conhecido e os apoiantes nas redes sociais acompanham a tendência.

Olhando novamente para o vídeo que está na base desta verificação, na verdade, aquelas imagens correspondem a uma intervenção de Pedro Nuno Santos que antecede, em largas semanas, o período de campanha para as legislativas. Na verdade, o agora secretário-geral do PS ainda disputava a liderança do partido com José Luís Carneiro e Daniel Adrião quando, a 8 de dezembro, fez uma intervenção para os militantes e simpatizantes do PS. Foi a 8 de dezembro, no Auditório Paulo Quintela, como mostram as imagens que o próprio disponibilizou na sua conta Youtube logo no dia seguinte.

Desse momento (de campanha, sim, mas interna do PS), a ideia que ecoou do discurso de Pedro Nuno Santos foi a da defesa de António Costa como “o melhor político português”, quando se debatia o futuro político do primeiro-ministro demissionário e se conjeturava uma eventual incursão em cargos europeus. Não ressalta, da cobertura noticiosa feita desse comício, qualquer declaração no sentido das que lhe são atribuídas no vídeo que foi posto a circular nas redes sociais já no contexto da campanha para as legislativas de 10 de março.

Conclusão

É falso que Pedro Nuno Santos tenha afirmado que vai “gamar Portugal inteiro”. O vídeo de 10 segundos que invadiu as redes sociais é uma montagem com várias declarações do candidato cortadas e coladas que culminam nesta manipulação.

