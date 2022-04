Está a ser partilhada no Facebook uma imagem que indica que as vacinas contra a Covid-19 estão a ser investigadas pela polícia do distrito londrino de Hammersmith, no Reino Unido. Esta foi partilhada a 21 de janeiro por um utilizador português, que comentou: “Não vai haver prisões para tantos.”

Segundo a informação divulgada na rede social, o caso n.º 6029679/21 não foi ainda amplamente divulgado porque o governo de Boris Johnson “controla os meios de comunicação mainstream e porque os media estão implicados nos alegados crimes”. O Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia, nos Países Baixos, terá conhecimento da investigação, para a qual “foram providenciadas evidências substanciais de vítimas, estudos científicos, especialistas globais e fontes do serviço nacional de saúde inglês”, refere a publicação.

A imagem é uma de várias que circulam online sobre o mesmo caso. Nalgumas, são também referidas a Metropolitan Police e o ramo Fulham da mesma força policial de Londres e que a investigação foi alegadamente aberta em dezembro de 2021. Um vídeo divulgado no Facebook sobre o mesmo tema, entretanto apagado, mostrava uma mulher num supermercado a dizer aos trabalhadores que alguns centros de vacinação contra a Covid-19 foram inclusivamente fechados porque alguns cidadãos os reportaram recorrendo “ao número de referência criminal”, citou a Reuters.

Contactada pela Reuters, pelo Check Your Fact e outros sites de fact-checking, a Metropolitan Police esclareceu que não foi aberta qualquer investigação sobre alegados crimes relacionados com as vacinas contra a Covid-19, mas confirmou a apresentação, a 20 de dezembro numa esquadra de Londres, de uma queixa. “Foi criado um número de referência de crime e passado aos queixosos”, disse a fonte oficial, esclarecendo que a criação do número não significa que uma investigação tenha sido aberta ou que o crime tenha de facto sido cometido. Significa apenas que foi apresentada uma queixa junto da polícia.

Até ao momento, não foi aberta qualquer investigação nem existem evidências de que tenha sido cometido algum crime relacionado com as vacinas contra a Covid-19, afirmou a mesma fonte.

Relativamente ao alegado conhecimento do Tribunal Penal Internacional (TPI), que investiga e julga crimes cometidos contra os direitos humanos, a página do TPI sobre casos atualmente sob investigação não indica nada relacionado com o Reino Unido ou com as vacinas contra a Covid-19.

A polícia britânica não está a investigar alegados crimes relacionados com a administração da vacina contra a Covid-19. A Metropolitan Police confirmou, no entanto, a apresentação de uma queixa numa esquadra em Londres e a criação de um código de referência, que foi entregue aos queixosos. Não existe também qualquer indício de que o caso esteja a ser investigado pelo Tribunal Penal Internacional, em Haia.

