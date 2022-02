Uma imagem com supostas declarações proferidas pelo primeiro-ministro do Canadá está a percorrer as redes sociais. No texto, alegadamente uma publicação no Facebook, Justin Trudeau apela à população canadiana para que segregue os cidadãos que não estão vacinados contra a Covid-19.

“Por favor, faça a sua parte para que isto chegue ao fim. Se tem família ou amigos que ainda não foram vacinados, não os deixe estar em jantares de família, não fale com eles ao telefone, não lhes responda às mensagens. Faça tudo o que puder para lhes dificultar a vida até que eles cumpram”, pode ler-se na suposta mensagem deixada pelo primeiro-ministro do Canadá.

A publicação está a ser partilhada nas redes sociais. No caso acima, é acompanhada do seguinte comentário: “Inacreditável o discurso de ódio deste primeiro-ministro do Canadá. Um tirano insano”, escreve o utilizador do Facebook. Contudo, estas declarações são falsas. Numa visita à conta de Facebook de Justin Trudeau, não é possível encontrar qualquer publicação idêntica à que está a ser difundida.

Naquela rede social, não existe qualquer apelo do líder canadiano para que a população tome medidas direcionadas contra os não vacinados. Existem, sim, apelos de Justin Trudeau no Facebook para que as pessoas tomem a vacina contra a Covid-19 (por exemplo, “Vacine-se, este é o momento”), mas não há qualquer referência a quem não foi inoculado ou a que a população “torne a vida difícil” a esses cidadãos.

Além do Facebook, também não há registo dessas declarações nem no Twitter nem no Instagram. Nem tão pouco existem órgãos de comunicação social a noticiar essas supostas palavras de Justin Trudeau. Aliás, à plataforma “Check Your Fact” e também à agência de notícias Reuters, o porta-voz do gabinete do primeiro-ministro do Canadá garante que o líder nunca escreveu aquela publicação nas redes sociais.

Sobre os não vacinados, as mais recentes notícias associadas a Justin Trudeau dizem respeito a declarações proferidas em janeiro, em que o líder canadiano afirmou que a população estava “frustrada” e “irritada” com quem se recusa a tomar a vacina contra a Covid-19. “Quando as pessoas veem que estamos em confinamento ou com sérias restrições de saúde pública por causa do risco [da propagação do vírus] devido aos não vacinados, as pessoas ficam com raiva”, considerou o primeiro-ministro do Canadá, citado pela estação pública CBC.

O país atravessa nesta altura uma onda de infeções fortemente impulsionada pela propagação da variante Ómicron. Atualmente, pelo menos 30 milhões de canadianos têm o esquema vacinal completo — as duas doses da vacina. Contudo, apenas 15 milhões terão tomado a dose de reforço, apelando por isso os cientistas para que a população do país se vacine.

Conclusão

A imagem que está a circular com supostas declarações do primeiro-ministro do Canadá a apelar à rejeição social dos não vacinados não é verdadeira. Foi criada ou adulterada precisamente para esse efeito.

Não há evidências de que Justin Trudeau tenha feito tal apelo à população do país para que faça tudo o que puder para rejeitar os não vacinados. Nas redes sociais do líder político não é possível encontrar qualquer publicação idêntica, bem como em notícias ou declarações do mesmo em órgãos de comunicação social.

