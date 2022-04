Há publicações nas redes sociais a afirmar que a Food and Drugs Administration (FDA), a agência reguladora dos medicamentos e dos produtos alimentares nos Estados Unidos, confessou ter sido “falsamente enganada pela Pfizer sobre a segurança da vacina“: afinal, prossegue a publicação, “os ataques cardíacos são 72 vezes mais altos que com outras vacinas”. E elas “estão a matar duas pessoas por cada uma que salvam”.

Ao republicar estas afirmações falsas colocadas originalmente no Twitter, um internauta escreveu no Facebook que o caso “era para rir à gargalhada” se não fosse o facto de terem morrido “milhões” à conta da vacina da Pfizer contra a Covid-19. “Lentamente começam a tentar não perder a face rendendo-se às evidências sempre com meias verdades”, acusa, dizendo que a FDA “foi enganada pela Pfizer sobre a segurança das vacinas”.

Estas afirmações foram de facto transmitidas numa reunião do Comité Consultivo de Vacinas e Produtos Biológicos Relacionados da FDA em setembro de 2021, mas não foram enunciadas por um membro do regulador norte-americano. Na verdade, elas foram proferidas pelo empresário Steve Kirsch numa sessão aberta da reunião de oito horas em que qualquer membro do público podia intervir.

Mas Steve Kirsch é o diretor-executivo do Fundo de Tratamento Precoce Covid-19 e tem contribuído para a disseminação de desinformação sobre as vacinas contra a Covid-19. Fonte oficial da organização disse ao Check Your Fact que “Steve Kirsch não é, e nunca foi, funcionário da FDA e não é membro do Comité Consultivo de Vacinas e Produtos Biológicos Relacionados da FDA”.

Disse também que o regulador “discorda fortemente da análise que Kirsch apresentou durante a reunião do VRBPAC” porque “os dados do VAERS que mencionou não foram interpretados adequadamente”.

Conclusão

É falso que o regulador norte-americano dos medicamentos tenha admitido ter sido enganada pela Pfizer sobre a segurança das vacinas contra a Covid-19. Essa afirmação foi realizada durante uma sessão aberta numa reunião de oito horas da FDA, mas por um empresário que tem contribuído para a desinformação sobre as vacinas contra a Covid-19. Entretanto, o regulador norte-americano já veio esclarecer que Steve Kirsch não está relacionado com a FDA; e que não concorda com as afirmações que ele fez na reunião.

