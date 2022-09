A poucos dias de os eleitores irem às urnas no Brasil para escolher o próximo Presidente do país, multiplicam-se as notícias falsas em relação a alegadas sondagens. Uma pode ler aqui, outro exemplo é este, mas também ainda há este. De facto, nas últimas semanas multiplicaram-se os conteúdos falsos sobre sondagens que poderão condicionar a decisão dos brasileiros na hora de, efetivamente, votar.

No caso agora em análise, uma publicação do Facebook republica um post da mesma rede social que, alegadamente, divulga o resultado de uma suposta sondagem com “mais de 21 milhões de votos” e que daria a vitória a Jair Bolsonaro à primeira volta com 60% das intenções de voto.

Atrás de Jair Bolsonaro, em segundo lugar, ficaria Lula da Silva (com 32% das intenções de voto) e, em terceiro, Ciro Gomes (com 6%). Simone Tebet, na alegada sondagem, conseguia 1% da intenção dos votos e Felipe D’Ávila e Soraya Thronicke não iriam além dos 0,5% cada um.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo as pesquisas que o Observador realizou, não há qualquer sondagem real que tenha dado sequer um resultado próximo daquele que é divulgado nesta publicação de Facebook. Apenas conteúdos falsos gerados nas últimas semanas dão números semelhantes.

As sondagens, aliás, mostram exatamente uma tendência contrária, com Lula da Silva na liderança das intenções de voto a poucos dias da eleição do próximo domingo. A sondagem mais recente, divulgada há dois dias, aponta o crescimento de um ponto percentual nas intenções de voto para Lula da Silva, atirando o candidato para os 45%.

A sondagem da BTG/FSB revelada na segunda-feira revela ainda que o valor sobe para os 48% com a exclusão dos votos brancos e nulos. Jair Bolsonaro manteve-se nos 35% que tinha na última sondagem.

Conclusão

Os números veiculados na publicação não têm qualquer adesão com os resultados reais publicados nas sondagens realizadas nas últimas semanas no Brasil. Pelo contrário, as sondagens apontam para uma tendência de vitória de Lula da Silva e não de Jair Bolsonaro como a maioria das publicações falsas que o Observador tem verificado nos últimos dias e que menciona no início deste artigo.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.