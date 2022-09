Está a circular uma imagem no Facebook que mostra um cartaz dentro de um café Starbucks em que é possível ler “Vamos deixar de aceitar dinheiro. A partir de 1 outubro de 2022 só aceitamos cartões e contactless”. No texto que acompanha esta imagem um utilizador da rede social diz mesmo: “Será que percebem o que se pretende com estes medidas ilegais?”

Na imagem é possível ver um link que termina em “.uk”, o que poderá significar que se trata de um cartaz numa loja no Reino Unido. No entanto, não é possível confirmar com todo o rigor a localização.

O jornal inglês Telegraph & Argus noticiou a 30 de agosto protestos na sequência do anúncio de que algumas lojas em Bradford iriam passar a aceitar pagamentos apenas em cartão. Mas não há notícias em canais credíveis que dêem conta de que todos os cafés Starbucks vão deixar de aceitar pagamentos em dinheiro e o website da empresa também não tem essa informação. Na página oficial do Starbucks no Reino Unido a informação já foi desmentida, mas a empresa admite que possa haver lojas que deixem de aceitar pagamentos em dinheiro.

Starbucks has no plans to go cashless across our UK stores. We operate alongside various licensee business partners in the UK, so this may vary from store to store and the majority of our stores continue to offer cash payment options. — Starbucks UK (@StarbucksUK) August 30, 2022

À Associated Press um representante da Starbucks esclarece que não há planos de que todas as lojas do Reino Unido, Estados Unidos da América ou Canadá deixem de aceitar pagamentos em dinheiro. A empresa diz mesmo “queremos encerrar quaisquer imprecisões ou mais especulações sobre este assunto”.

Conclusão

Não há informação de que todos os cafés que pertencem à Starbucks vão passar a deixar de aceitar pagamentos em cartão. A fotografia do cartaz que está a circular nas redes sociais parece ter sido tirada no Reino Unido. No entanto, na página oficial do país da empresa foi desmentido que todas as lojas passem a funcionar apenas com pagamentos em cartão. Além disto, um representante da Starbucks já avançou à Associated Press que a empresa quer “encerrar quaisquer imprecisões ou mais especulações sobre este assunto”, garantindo que essa possibilidade, de forma universal, não está a ser ponderada.

