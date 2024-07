Um vídeo com imagens de Donald Trump no primeiro dia da Convenção Nacional Republicana, na segunda-feira da semana passada, mostra o ex-Presidente dos EUA com um penso na orelha esquerda em vez de estar na orelha direita, aquela em que foi atingido depois de um ataque num comício de campanha na Pensilvânia.

“O penso está na orelha errada”, aparece escrito na publicação que partilha o vídeo com alguns momentos da chegada de Trump à Convenção. Em toda a montagem de imagens, o antigo Presidente e recandidato à Casa Branca aparece com o curativo no lado esquerdo da cara.

Mas no vídeo também é possível ver letras, do material de propaganda republicano exposto na sala da Convenção, invertidas, o que deixa claro que se trata de um vídeo alterado. Nas imagens Trump aparece a levantar o punho esquerdo, quando o gesto que usa nestes momentos políticos é do punho direito cerrado e o próprio pin com a bandeira americana que habitualmente usa na lapela do casaco está do lado oposto ao que é normal e que foi registado naquele dia.

As imagens originais deste mesmo momento podem ser vistas na transmissão ao vivo do Partido Republicano, no Youtube. Se verificarmos a partir dos 3:14:40, altura em que entra na sala do Fiserv Forum em Milwaukee, Trump surge com o curativo na orelha direita.

A Convenção arrancou na segunda-feira passada, dois dias depois de Donald Trump ter sido baleado num comício na Pensilvânia, ficando com um ferimento na orelha direita, tendo sido possível ver, nas imagens desse sábado, sangue a escorrer pela cara de Trump quando foi retirado do palco do comício. Esta segunda-feira foi a primeira vez que o antigo Presidente apareceu depois do atentado.

A chegada de Trump à Convenção foi também registada por agências internacionais e as fotografias que foram difundidas nesse dia mostram o antigo Presidente com o penso na orelha que foi atingida, como é o caso desta que foi distribuída pela Getty Images:

Donald Trump não apareceu na Convenção Nacional Republicana, nos EUA, com o “penso na orelha errada”, como alega a publicação aqui analisada. O vídeo que é partilhado e onde é sustentada essa afirmação foi invertido: não só o penso aparece do lado contrário, neste efeito de reflexo, como também o pin na lapela do antigo presidente americano ou mesmo punho cerrado no ar — Trump usa sempre o direito. Além disso, nesse mesmo vídeo foi ainda possível verificar que as letras do material de propaganda exposto no comício aparecem ao contrário, o que confirma a inversão da imagem.

Na transmissão online ao vivo da Convenção é possível verificar o que aconteceu na realidade, bem como pelas fotografias que foram difundidas pelas agências internacionais, e em todas elas Trump surge com o curativo na orelha que foi atingida no sábado passado.

