“Quando as luzes estão apagadas à noite, não se pode usar o telemóvel. Brilho directo por mais de trinta minutos causa degeneração macular irreversível no olho, o que leva à rápida deteriorização da visão. Adquirir maculopatia, cancro nos olhos, significa perder a visão.” [sic] Esta alarmante — ainda que com erros de grafia — publicação de Facebook tornou-se viral nos últimos dias. Esta não é a primeira vez que surge um texto nas redes sociais sobre assuntos ligados à área da saúde, mas o conteúdo está errado.

É importante começar por dizer que o autor não refere qualquer link, artigo ou reportagem, ou mesmo um estudo científico, que sustente a veracidade dos factos que ali apresenta. Depois, esta publicação e outras semelhantes já foram desmentidas várias vezes por diferentes fact-checkers internacionais.

O primeiro erro cometido pelo autor é dizer que a macupolatia significa cancro ocular. Trata-se, na verdade, de uma lesão macular que existe na retina, onde grande parte da visão se forma. A mácula pode ser afetada por várias doenças, degenerativas ou físicas. Existem também lesões vasculares, causadas pela doença de diabetes, ou mesmo lesões traumáticas, sendo a mais comum a causada pela exposição ao sol. Nuno Filipe Alves, oftalmologista da CUF Descobertas, começou por explicar ao Observador isto mesmo: macupolatia não significa cancro dos olhos.

Depois, olhemos para a correlação entre a exposição ao ecrã de um computador ou de um tablet e a probabilidade de essa exposição poder vir gerar o desenvolvimento de um tumor. “As radiações emitidas pelos dispositivos como computadores, telemóveis ou Ipads, não têm um potencial lesivo nas nossas células dos fotoreceptores, responsáveis por transformar a luz que recebemos em informação para o córtex central. Não lesionam, por isso, a mácula”, explica, contrariando o que é partilhado pela publicação original.

“Outra história”, ressalva Nuno Filipe Alves, é a discussão sobre os efeitos dos feixes de laser nos olhos. “É certo que os monitores não têm capacidade de causar lesão grave ou cegueira. Podem causar olho seco ou um desconforto maio. Mas os feixes de laser podem causar trauma ocular. No entanto, a situação mais grave é mesmo a de exposição direta ao sol”, finaliza.

Conclusão

A publicação que garante que a utilização de aparelhos eletrónicos, do telemóvel ao computador, sem luz natural ou com a luz apagada, provoca maculopatia, cancro dos olhos, é falsa. Primeiro, é preciso dizer que maculopatia não significa cancro dos olhos, mas sim uma lesão que decorre na mácula, que faz parte da retina. Depois, segundo o oftalmologista Nuno Filipe Alves consultado pelo Observador, a utilização destes aparelhos não tem capacidade para provocar uma doença tão grave.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

