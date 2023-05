Na sequência da adesão da Finlândia à NATO, em abril, está a circular um vídeo nas redes sociais que alerta para o transporte de mísseis intercontinentais RT-2PM na cidade de Vyborg, junto à fronteira entre a Rússia e a Finlândia.

O vídeo já foi partilhado em várias línguas e em várias plataformas. Mas um utilizador do Twitter descobriu a localização real das imagens.

False!

Geolocation: 56°18'35"N 39°22'42"E, in Kolchugino, Russia. Far away from the border of Finland.

License plate confirms this is from the Vladimir oblast.

Video was determined to be taken from February of last year by @ConflictObservr fact checkers.

— Funda (@RshThunder) April 6, 2023