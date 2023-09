Um vídeo, que circula em redes sociais como o Facebook, o Telegram e o Instagram, está a ser divulgado como prova de que bombeiros causam incêndios florestais de forma deliberada. “Mudanças climáticas filmadas”, escreve uma utilizadora do Facebook, sendo que muitas outras partilhas do mesmo conteúdo referem que se trata de “incêndios orquestrados”. Será mesmo assim?

O vídeo em causa, gravado originalmente em fevereiro no estado da Califórnia, começou a ser partilhado nas redes sociais em finais de agosto, numa altura em que vários incêndios florestais lavravam neste estado (atingido todos os anos por grandes incêndios) e noutras zonas dos EUA e também no vizinho Canadá. As publicações, que foram partilhadas milhares de vezes nas redes sociais, colocam em causa as alterações climáticas e a origem de muitos dos incêndios, que sugerem ser deliberadamente provocados — o vídeo do bombeiro seria uma prova disso mesmo.

De facto, o vídeo em causa mostra um bombeiro do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos (USFWS, na sigla em inglês) a utilizar um lança-chamas, naquilo que parece ser o uso deliberado do fogo numa zona de mato. No entanto, as imagens, que ao fundo mostram uma zona onde o fogo lavra já com alguma intensidade (criando uma nuvem de fumo de dimensão considerável), não são de um incêndio florestal.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Grab your life vests! Our fire personnel @ Sacramento NWR (CA) completed a #rxfire via airboat and terra torch – allowing them to reach areas of the wetland that are normally inaccessible. Regular fire in wetlands is vital to promote healthy habitat for wildlife ????️ USFWS pic.twitter.com/w0HRrtpGBr — USFWS Fire (@USFWSFire) February 16, 2023

Trata-se, sim, de um queima controlada, um procedimento habitualmente feito pelo USFWS, a agência governamental norte-americana dedicada à pesca, vida selvagem e habitats naturais. O vídeo, divulgado na conta desta agência na rede social X (antigo Twitter), foi gravado na área de Sacramento, no interior da Califórnia, numa zona de pântano, onde elementos do USFWS estavam a conduzir uma queima controlada a partir de um aerobarco, esclareceu, ao Observador, o porta-voz da USFWS.

“O fogo regular e circunscrito promove condições saudáveis ​​de habitat em zonas húmidas para a vida selvagem, devolvendo nutrientes ao pântano, estimulando o crescimento de novas plantas e desbastando o material morto em condições que podem ser controladas”, sublinha a USFWS, acrescentando que estas ações “diminuem as hipóteses de ocorrerem incêndios florestais catastróficos”.

Este procedimento consiste “na aplicação controlada do fogo, que se realiza em condições climáticas específicas para restaurar a saúde dos ecossistemas que dependem do fogo”, conforme se pode ler na página do Departamento de Agricultura e Serviços Florestais dos Estados Unidos. O uso controlado do fogo é utilizado nas estações mais frias, nomeadamente, para impedir os grandes incêndios florestais durante os períodos mais quentes. “As queimadas são frequentemente realizadas no inverno, fora da época de reprodução ou nidificação e quando muitas espécies migraram para o sul durante o inverno ou entraram em hibernação”, diz a USFWS.

Conclusão

De facto, o vídeo mostra um bombeiro a usar um lança-chamas numa zona de pântanal. No entanto, o objetivo da ação não era provocar um incêndio, mas sim realizar uma queima controlada de mato, precisamente de forma a prevenir grandes incêndios, mas também como o objetivo de melhorar as condições dos ecossistemas.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é: