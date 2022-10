Uma conta de Instagram afirmou que um vídeo publicado naquela rede social mostrava uma criança nua a fugir do Palácio de Buckingham, residência oficial do monarca britânico em Londres. O utilizador afirma que a pessoa nas imagens é “um menor” — que pode ser uma criança ou um adolescente — de “aparência filipina” a “fugir por uma janela do Palácio de Buckingham, da família real britânica” em “plena luz do dia”.

O autor recusa a possibilidade de o vídeo ser falso ou manipulado; e descredibiliza a explicação de que as imagens são das gravações de uma série. “A sério? Quem se vai lembrar de dar essa fama ao palácio da monarquia?? Que graça isso tem? Depois disseram que a pessoa na janela era um homem, que tinha barba, etc”, questiona na descrição do vídeo, aparentemente captado por um turista.

Acontece que o vídeo foi uma estratégia de marketing concebida pela empresa de publicidade Bartle Bogle Hegarty para promover uma série televisiva da E! Entertainment. “The Royals” é “um drama sobre uma família real britânica fictícia que habita um mundo de luxo e tradição real que também envolve intrigas e reviravoltas inesperadas, revelando as complexidades enfrentadas pela realeza tentando manter relacionamentos de alto nível sob escrutínio.”

Quem o explicou foi a própria E!, no site noticioso do canal de televisão — a E! News —, através de um artigo que remonta a março de 2015. Nas imagens, publicadas na internet em fevereiro daquele ano, e com recurso a um lençol, um homem (não um menor) desce da janela que pertence ao quarto da Princessa Eleanor, personagem interpretada Alexandra Park.

No vídeo completo, colocado a circular propositadamente nas redes sociais através do tabloide online D-Throned, que partilha conteúdos relacionados com a série, o narrador contextualiza que a princesa “renegada” foi “vista a dançar loucamente numa discoteca e a beijar pelo menos um membro do governo”. A série foi realizada por Mark Schwahn e o papel de rainha de Inglaterra foi interpretado por Elizabeth Hurley.

Conclusão

É falso que um vídeo publicado nas redes sociais mostra um menor a fugir do Palácio de Buckingham totalmente nu através de uma janela. Na verdade, as imagens remontam a 2015 e foram colocadas a circular propositadamente na internet para promover uma série da E! Entertainment chamado “The Royals”. Isso mesmo foi confirmado pelo canal de televisão há sete anos.

