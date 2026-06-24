Num vídeo com imagem de baixa resolução, observam-se pessoas vestidas com fatos brancos e laranja completos. Usam também máscaras enquanto estão naquilo que parece ser uma pista aérea, com uma escada de avião à vista. Surgem a borrifar outras pessoas, também elas de fato de proteção completo e a usar máscara.

A ilustrar a gravação, garante-se que “um homem entra acidentalmente em cena” enquanto “eles” estão a “filmar para o hantavírus”. E apela-se mesmo: “Acorda, isso é uma grande farsa.”

As imagens que estão a ser partilhadas nas redes sociais para tentar provar uma encenação do surto de hantavírus foram transmitidas pela Televisión Canaria, emissora pública regional das Ilhas Canárias, a 10 de maio, e podem ser vistas no YouTube.

Na descrição do vídeo lê-se: “Passageiros do Hondius, o cruzeiro afetado por hantavírus, no Aeroporto Tenerife Sul.”

E é isso mesmo que mostram: vários passageiros do navio afetado pelo surto num cruzeiro de exploração de vida selvagem a serem desinfetados por membros das equipas de saúde pública presentes em Tenerife, onde o barco com bandeira neerlandesa atracou para efetuar o repatriamento das dezenas de passageiros afetados.

Os passageiros que surgem nestas imagens concretas são os 14 espanhóis a bordo do navio que foram depois transferidos para um hospital militar em Madrid.

Em declarações à AFP, um porta-voz do Ministério da Saúde da Espanha disse à AFP a 22 de maio que o homem que aparece sem roupas de proteção na filmagem — e que nas redes sociais é utilizado como gancho para provar uma alegada encenação — é, provavelmente, um funcionário do aeroporto.

“Pessoas que não ficariam em contacto próximo e direto com os passageiros que desembarcaram do cruzeiro não foram obrigadas a usar [equipamento] de proteção completo, apenas os elementos de proteção necessários para o tipo de contacto que poderiam ter com superfícies contaminadas [máscara e luvas]”, afirmou a mesma fonte à agência de notícias.

Conclusão

Em suma, é falso que um clipe de vídeo que se tornou viral nas redes sociais prove que o surto de hantavírus no navio Hondius é uma farsa. A informação não tem qualquer fundamento e já foi desmentida pelo Ministério da Saúde espanhol que refere que o facto de um dos homens na gravação estar sem equipamento se justifica por ser um funcionário do aeroporto de Tenerife.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.