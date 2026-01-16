Depois da captura de Nicolás Maduro, surgiram várias publicações nas redes sociais. O assunto foi bastante comentado por vários utilizadores, que partilhavam imagens, vídeos e opiniões sobre o tópico.

Várias publicações nas redes sociais pouco depois da captura de Nicolás Maduro mostravam vídeos e imagens de venezuelanos a celebrar a queda do líder do regime. Em várias partes do globo, a diáspora da Venezuela reuniu-se para celebrar o fim da liderança do Presidente deposto.

Na Venezuela, ainda assim, poucas foram as imagens e vídeos de celebração: o regime chavista, mesmo sem Nicolás Maduro, não terminou oficialmente. O regime continua a ser liderado por Delcy Rodríguez, uma aliada do Presidente deposto. As ruas ainda são controladas pelas milícias e existe um clima de tensão no país.

Ainda assim, vários utilizadores publicaram um vídeo nas redes sociais em que se vê uma multidão de venezuelanos a celebrar “com lágrimas e gritos de liberdade” a captura de Nicolás Maduro. O “povo venezuelano” estaria a celebrar a queda do Presidente. O vídeo não tem localização associada, mas vê-se várias pessoas com bandeiras da Venezuela no que parece ser uma praça rodeada de apartamentos.

Fazendo uma pesquisa pelo Google Lens, não foram encontrados registos verídicos de que uma manifestação assim tenha acontecido na Venezuela ou mesmo fora do país. Não há qualquer prova de que estes protestos — como mostra o vídeo — tenham tido lugar.

O vídeo terá sido feito com inteligência artificial. O detetor Hive Moderation, que averigua se um vídeo foi gravado ou não com o recurso àquela tecnologia, concluiu que existe 91% de probabilidade de o vídeo “conter conteúdo falso ou gerado através de inteligência artificial”.

Adicionalmente, através de frames do vídeo, o detetor de imagens wasitai chegou à mesma conclusão: terá sido gerado com elevado grau de probabilidade com inteligência artificial.

Conclusão

Não existe nenhum registo credível ou prova de que tenha acontecido uma manifestação a favor da queda do regime de Nicolás Maduro, como mostra o vídeo. Segundo os detetores de inteligência artificial, existe uma elevada probabilidade de aquele vídeo tenha sido gerado através de inteligência artificial.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.