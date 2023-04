O Presidente da República é acusado, numa publicação no Facebook, de ter mentido quando disse — após ter rebentado a polémica de Lula da Silva poder discursar no 25 de Abril — que “não tinha conhecimento” dessa sessão. A alegada prova dessa mentira é um vídeo da RTP em que Marcelo alegadamente combina com Lula o momento desse discurso na Assembleia da República. O vídeo em causa existe e foi, de facto, emitido na estação pública, mas é apresentado de forma descontextualizada, já que Marcelo não diz em momento nenhum que Lula irá discursar na sessão solene do 25 de Abril, tornando a publicação enganadora.

A polémica começou em Portugal quando o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, anunciou que Lula da Silva iria discursar no Parlamento português a propósito das cerimónias oficiais do 25 de Abril. Mas nada estava ainda decidido, até porque a competência de decidir a ordem do dia não é do Governo, mas da Assembleia da República (AR), tal como o gabinete de Augusto Santos Silva se apressou a comunicar. O programa da sessão iria ser decidido mais tarde, em conferência de líderes.

Marcelo Rebelo de Sousa foi abordado pela comunicação social e afirmou então que “não tinha que conhecimento” dessa decisão e acrescentou que “o pior que podia haver era, agora, o Presidente da República imiscuir-se numa questão que é de definição pela própria Assembleia da República da ordem de trabalhos das sessões”.

Várias publicações apresentam, no entanto, nas redes sociais, um vídeo da RTP como prova de que “Marcelo é um MENTIROSO”. Mas o vídeo não comprova isso de forma inequívoca.

As imagens mostram um trecho do Telejonal da RTP, no dia 28 de fevereiro à noite. No vídeo pode ver-se imagens de Marcelo Rebelo de Sousa e Lula da Silva a conversar a 30 de dezembro de 2022, quando o Presidente da República fez uma visita oficial ao Brasil para marcar presença na tomada de posse de Lula, que ocorreria dois dias depois.

“Eu tenho o programa todo na cabeça. Juntar a visita a Portugal ao prémio Camões e ao 25 de Abril. 25… de manhã, sessão no Parlamento. Dia da Liberdade. E à tarde entrega do Prémio Camões”, ouve-se Marcelo dizer a Lula da Silva. Na filmagem em questão, os dois estão a conversar durante a visita.

No final do encontro, que durou cerca de meia hora, o Presidente da República portuguesa afirmava que os dois trataram de muitos assuntos com rapidez. “É assim, com família é assim”, disse Marcelo. Aos jornalistas foi esclarecido: pelos temas da reunião passaram a diplomacia e a cooperação empresarial entre os dois países, mas também a visita de Lula da Silva a Portugal.

O Presidente português também contou logo, em declarações aos jornalistas após esse encontro, como seria o programa da visita. Ficou combinado que Lula da Silva estaria em Portugal de 22 a 25 de Abril deste ano para “assinalar a fraternidade luso-brasileira, o Dia da Liberdade em Portugal”, para uma cimeira bilateral de governos e também para “a entrega do Prémio Camões a vários premiados, um dos quais Chico Buarque”.

Umas semanas mais tarde, chegava o anúncio precipitado do Ministério dos Negócios Estrangeiros e logo de seguida a retificação do gabinete da Assembleia da República.

Contudo, foi tarde demais para evitar a polémica. As opiniões dividiram-se. O líder do PSD, Luís Montenegro, acusou o MNE de cometer uma “gafe imperdoável”. O Chega revelou que iria organizar uma manifestação contra a visita do líder brasileiro a Portugal. Já para os partidos da esquerda, a visita de Lula e o eventual discurso não causou desagrado. O PCP afirmou que o discurso “faz todo o sentido” e o Bloco de Esquerda também reagiu de forma positiva.

Voltando ao Telejornal que a publicação refere, é possível ver-se o Presidente português a dizer que, uma vez que houve convite para a visita, espera que tudo corra como planeado. E, de seguida, é mostrado o vídeo em que o convite é feito durante o encontro oficial entre os dois líderes. Em nenhum momento é explicitamente mostrado que Marcelo Rebelo de Sousa sabia do alegado discurso, mas apenas que a visita de Estado ocorreria também no dia 25 de Abril.

A conferência de líderes acabou por decidir que Lula podia assistir à cerimónia e discursar numa sessão de boas-vindas à parte, mas não discursar no 25 de Abril.

Conclusão

Um vídeo nas redes sociais mostra um trecho do Telejornal da RTP, do dia 28 de Fevereiro, em que se vê Marcelo Rebelo de Sousa a conversar com Lula da Silva sobre a sua visita a Portugal. Na partilha é dito que Marcelo mentiu quando disse que não tinha conhecimento que o presidente brasileiro tinha sido convidado para discursar no parlamento nas cerimónias oficiais do 25 de Abril. Contudo, o trecho é descontextualizado. A RTP não mostra o presidente português a mencionar em nenhum momento o discurso, mas apenas a registar a coincidência de a visita bater com o 25 de Abril. E em nenhum outro ponto desse jornal, ou nenhuma outra declaração de Marcelo, no dia em que o encontro aconteceu, sugere que o Presidente tivesse conhecimento de que Lula viria a discursar numa sessão do 25 de Abril.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.