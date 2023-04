O extraordinário aumento da escolaridade dos portugueses é, provavelmente, a mais importante transformação da nossa sociedade das últimas décadas. Foi uma transformação lenta, que durante muitos anos não foi visível nas estatísticas da educação. Hoje, continua a não ser visível nas estatísticas dos salários e da produtividade. No entanto, o aumento da escolaridade continua a ser a maior esperança para o desenvolvimento de Portugal.

Os sucessivos governos do regime democrático elegeram como prioridade a educação e a universalização do acesso a níveis de ensino cada vez mais elevados. O ponto de partida era muito baixo. O atraso na escolaridade dos portugueses remonta ao século XIX. Apesar dos progressos no ensino básico durante o Estado Novo, em 1974, cerca de um quarto da população continuava analfabeta. A nossa estrutura económica, baseada em trabalho pouco qualificado, contribuiu certamente para adiar os avanços na escolaridade. Alargar e aumentar a escolaridade implicava aumentar a despesa pública, violando um princípio sacrossanto do Estado Novo. Por outro lado, aumentar o número de anos de escolaridade reduzia a oferta de trabalho, gerando uma pressão para o aumento dos salários, o que certamente gerava a oposição dos sectores económicos mais dependentes de mão-de-obra. Alargar a escolaridade implicava um enorme investimento, a formação massiva de professores e a construção de instalações.

O aumento da escolaridade implicava também que as famílias conseguissem vislumbrar na educação um meio para melhorarem as condições de vida dos seus filhos. No início da década de oitenta, apenas 6,4% da população com mais de 15 anos tinha pelo menos o ensino secundário e a escolaridade média era cerca de cinco anos. Ou seja, a larga maioria da população não tinha estudado e não tinha experimentado os benefícios da educação. Essas famílias, com baixa escolaridade, eram também famílias com baixos rendimentos, para quem as despesas de educação exigiam grandes sacrifícios, muitas vezes com cortes em bens essenciais. Muitas famílias não conseguiam vislumbrar os benefícios da educação. Muitas famílias não tinham meios para permitir que os filhos prolongassem os estudos para além da escolaridade obrigatória.

