Existe um contrato social implícito que nos foi vendido desde o berço, tanto no Brasil como em Portugal: “Estuda, arranja um bom emprego, desconta para a Segurança Social e, no fim da vida, terás o teu merecido descanso.”

Lamento ser o portador das más notícias, mas a matemática — essa ciência fria que não se importa com narrativas políticas — diz-nos que esse contrato foi unilateralmente rasgado. Para a Geração X (nascidos entre 1965-1980) e para os Millennials (1981-1996), a ideia de reforma tal como a conhecemos é uma miragem estatística.

Como Doutor em Finanças, olho para os balanços demográficos e vejo o que a maioria da classe política evita dizer em voz alta para não perder votos: o sistema de pensões de repartição é, na sua essência estrutural, um esquema em pirâmide (Esquema Ponzi) que está a ficar sem base de sustentação.

O Inverno Demográfico e a Realidade dos Números

Portugal vive aquilo a que se chama um “inverno demográfico”. A equação é simples e brutal: o Estado Social prometeu benefícios que dependem de uma base de jovens trabalhadores que já não existe em número suficiente para pagar as pensões de uma população que (felizmente) vive mais tempo.

No Brasil, o cenário caminha para o mesmo abismo. O país está a envelhecer antes de ter enriquecido. O nosso “bónus demográfico” acabou. E tal como em Lisboa, em Brasília discute-se a sustentabilidade de um sistema que gasta muito, é gerido de forma questionável e arrecada cada vez menos em proporção à despesa.

A verdade inconveniente é que os sistemas estatais foram desenhados para o mundo de 1950. Tentar manter este modelo em 2025 à custa de impostos cada vez mais altos sobre quem trabalha é asfixiar a economia produtiva em nome de uma promessa que o Estado não conseguirá cumprir integralmente.

A Ilusão da “Idade Legal”

A discussão pública foca-se sempre na “idade da reforma”. Se deve ser aos 66, aos 67 ou aos 70 anos. Esta é uma falsa questão desenhada para nos distrair do problema real: o valor.

O futuro que aguarda a classe média luso-brasileira não é necessariamente a inexistência de reforma, mas sim a insignificância da mesma. O Estado vai pagar, sim. Mas pagará um valor tão corroído pela inflação e pelos cortes de sustentabilidade que servirá apenas para a sobrevivência básica, longe do padrão de vida que o contribuinte imaginou ter ao fim de décadas de descontos forçados.

Para a Geração X e os Millennials, restam apenas duas opções realistas:

Trabalhar indefinidamente: A “reforma” deixará de ser um período de descanso total para se tornar num período de atividade contínua, necessária para complementar a magra pensão estatal.

Assumir a responsabilidade individual: Aforrar e investir agressivamente agora, fora das garras do Estado. E aqui reside o problema: em Portugal, a carga fiscal e os salários baixos impedem o aforro; no Brasil, a instabilidade e a falta de cultura financeira fazem o mesmo.

O Fim da Inocência Estatal

Escrevo isto não para ser o profeta da desgraça, mas para soar o alarme da responsabilidade. A maior ameaça ao nosso futuro é acreditar que o Estado, com a sua ineficiência crónica, vai resolver uma equação matemática insolúvel.

Aos meus leitores em Portugal e no Brasil, deixo o alerta: se têm menos de 55 anos e contam exclusivamente com a Segurança Social para o vosso futuro, vocês não têm um plano. Têm uma aposta de altíssimo risco numa entidade que muda as regras do jogo a cada eleição.

A única “reforma” segura é aquela que construímos com o nosso próprio património, fruto do nosso trabalho e da nossa poupança privada. O contrato social antigo acabou. Quem não perceber isto hoje e não tomar as rédeas da sua própria vida financeira, acordará amanhã dependente da caridade de um Estado falido.