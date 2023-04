Em 2011, a revista Time escolheu como pessoa do ano a figura do manifestante. Foi um ano de grande exultação popular nas ruas: depois dos protestos que ficariam conhecidos como Primavera Árabe, as manifestações espalharam-se pelos países ocidentais, desde a geração à rasca entre nós aos indignados espanhóis, até culminar no movimento Occupy. Esse ano, que Slavoj Žižek viria a consagrar como o ano em que sonhamos perigosamente, sedimentaria o argumento de que um regime verdadeiramente democrático está mais próximo dos movimentos que ocupavam as ruas do que da democracia formal representativa que estaria resgatada por interesses das elites económicas.

O argumento tem forte ressonância académica, mas, como muitas vezes acontece, acaba por originar uma contradição insuperável: é que as mesmas pessoas que asseveram a primazia da rua em certos protestos são as mesmas que invalidam com igual vigor os protestos com os quais não concordam. Recordemos como, poucos anos volvidos, em Portugal se criticaram as manifestações em defesa das escolas com contrato de associação ou, em França, os coletes amarelos. Esta atitude de porteiro (gatekeeping) – que consiste em reclamar o direito de dizer quem é de esquerda, o que é democrático, que ideias são legítimas, etc. – visa silenciar vozes contrárias e deve, por isso, ser denunciada, mas escapa à pergunta que pretendo aqui explorar: em regimes democráticos liberais, os protestos de rua são legítimos ou põem em causa a democracia?

O que é a democracia?

