O Ocidente, como a civilização mais visível do mundo na era moderna, sempre teve muito mais dificuldade em promover a estabilidade política do que em proporcionar progresso material. Portugal, desde o Ultimato Britânico de 1890 até a Revolução de 1974-75, frequentemente refletiu as lutas e tensões que periodicamente abalaram o Ocidente. A dimensão do país, a sua localização geográfica e, sobretudo, a variedade das suas experiências políticas, fazem dele um bom caso de estudo para explorar como respondeu às influências e pressões contrastantes do Ocidente em geral. Em particular, observem-se as estratégias de adaptação e resistência demonstradas pelos decisores políticos portugueses em relação a países que, de diferentes maneiras, representam a modernidade ocidental, sobretudo a Grã-Bretanha e os Estados Unidos.

Os diferentes conjuntos de doutrinas políticas que moldaram o Ocidente — liberalismo, imperialismo, conservadorismo, fascismo, comunismo e terceiro-mundismo — tiveram o seu momento de relevância e glória em Portugal, alguns durando muito mais tempo que outros. Cada um provocou alarme, decepção e dissensão.

Não é por acaso que começo o meu relato em 1890, o auge do imperialismo europeu. Em Portugal, ainda hoje é lembrado como o ano do ultimato entregue pela Grã-Bretanha a Portugal, quando ambos os países disputavam o controle de territórios que teriam conectado as colónias de Angola e Moçambique, caso a posição portuguesa na disputa tivesse prevalecido.

O confronto acirrado, embora não tenha terminado em derramamento de sangue, foi um presságio sinistro de que até mesmo aliados formais teriam dificuldade em manter relações amistosas, tamanha era a sede de poder e glória colonial. Isso daria início a um longo ciclo de turbulência que pôs fim tanto à monarquia portuguesa quanto a uma experiência secular com diferentes formas de liberalismo.

No cenário europeu mais amplo, ciúmes neuróticos expulsariam o bom senso e a moderação dos corredores do poder. Por fim, a paz instável que acompanhara os diversos avanços civilizatórios seria varrida com o início de uma terrível guerra mundial em 1914.

Portugal já estava no quarto ano do seu regime republicano. O liberalismo incorporava um generoso sentido de optimismo sobre o que o espírito humano poderia alcançar, mas, em muitos lugares, a promessa não se traduziu em resultados, e isso aplicava-se certamente a Portugal.

Em diferentes lugares, a tentação de impor dogmas defendidos por grupos restritos a populações que apenas desejavam um governo eficaz por parte de líderes nacionais tem sido uma constante. Os governantes do período pós-1910 entraram logo em guerra com a cultura e a religião cristãs em geral, quando um espírito de conciliação teria sido aconselhável. Este é um caminho estéril seguido na nossa época pelos democratas americanos e pelos socialistas britânicos, cujos partidos foram cooptados por fanáticos da classe média e já não têm qualquer ligação com as classes populares que outrora garantiram o seu sucesso.

Os republicanos burgueses eram superficiais e histriónicos. Faltava-lhes o alcance necessário para conduzir uma sociedade predominantemente rural numa direção radical. Portugal era demasiado pobre para lhes permitir construir uma máquina de clientelismo em que favores fossem distribuídos a clientes e aliados. Esta é uma fórmula de poder que o Partido Socialista (PS), nos nossos tempos, domina com mais talento do que os seus antecessores liberais de há um século. Afonso Costa não dispunha da influência económica proporcionada ao seu antecessor na astuta demagogia, José Sócrates, por uma União Europeia que contribuía, anualmente, com cerca de 3% do produto interno bruto de Portugal.

Um tesouro vazio e a ameaça constante de falência e perda de colónias fizeram com que, em 1926, a era liberal se esgotasse. Os holofotes iriam, em breve, brilhar sobre os conservadores, que expressavam os instintos mais tradicionais da nação, há muito marginalizados. Essa perspectiva insular encontraria depressa um líder que possuía competência económica e uma gama de habilidades políticas escassas, visto que a Europa enfrentava crises económicas e rivalidades territoriais decorrentes do fracasso do acordo de paz pós-guerra.

Salazar empregou medidas firmes para restaurar a estabilidade e a autoridade do Estado. Ele era hábil na formação de coalizões internas e demonstrava persistência e astúcia para garantir que Portugal jamais perdesse completamente a iniciativa na frente diplomática, enquanto sucessivas crises causavam incerteza, caos e sofrimento nos âmbitos nacional e internacional, desde o início da Guerra Civil Espanhola.

A preocupação com os assuntos externos provavelmente atrasou uma recuperação económica significativa até a década de 1950. Assim como outros conservadores, como Thatcher e Reagan, ele não reconheceu a importância de promover uma cultura conservadora. O seu falhanço em aliviar a pobreza no campo também foi um grande erro. Os intelectuais urbanos permaneceram na órbita de França, onde o marxismo dominou o cenário cultural desde a década de 1940 até às revelações explosivas de Aleksandar Soljenítsin sobre a União Soviética na década de 1970.

Os principais conservadores europeus do pós-1945 demonstraram certa ingenuidade em relação à crescente influência radical nas universidades. Poucos imaginavam que uma hostilidade sistemática às normas ocidentais, hostilidade tão bem exposta por estudiosos como Michel Foucault ou Edward Said, pudesse, um dia, transformar inúmeras universidades ocidentais em centros de ideias perigosamente disruptivos. Em Portugal, a vigilância do regime em relação à situação das universidades também se tornou negligente. Isso significava que os oficiais subalternos que almejavam carreiras militares eram expostos a ideias antiocidentais antes de abandonarem os estudos para retornarem à luta contra a insurgência em África, contra guerrilheiros financiados pelo mundo comunista.

Salazar não tinha qualquer desejo de seguir modas ou acompanhar as mudanças abruptas na política ocidental, que muitas vezes surgiam das considerações eleitorais de líderes ocidentais transitórios. Manteve Portugal neutro na Segunda Guerra Mundial e jamais vacilou na sua determinação de que o país deveria permanecer uma potência euro-africana. A sua determinação e a recusa em explorar o poder para benefício próprio fizeram com que a sua reputação se mantivesse surpreendentemente bem, apesar das características arbitrárias do Estado Novo (que, no entanto, estavam longe de ser fascistas). Apesar da repressão à oposição activa, principalmente de comunistas, ele conseguiu transmitir a muitos a impressão de que considerava seu dever primordial colocar a nação e seus habitantes em primeiro lugar nas amplas disputas pelo poder que assolavam as décadas turbulentas do seu governo.

Mas, no fim das contas, poucos ao seu redor eram capazes de articular com veemência essa visão fortemente nacionalista. Quarenta e cinco meses após sua morte, as condições insatisfatórias do serviço militar tornaram-se a base para uma tomada revolucionária do poder que levou à dissolução do império quase da noite para o dia e a uma profunda convulsão interna. Naquele que foi, certamente, um dos conflitos trabalhistas mais importantes da história, oficiais subalternos, descontentes com longos períodos de serviço na África, derrubaram uma autocracia frágil que havia perdido os meios de autopreservação.

O que se seguiu foi, de certa forma, um ensaio geral para a marcha através das instituições que vemos hoje em Londres, Nova York, Berlim e Paris: ideólogos, aventureiros e manipuladores buscaram subverter a ordem social por meio de decretos radicais e demonstrações de “poder popular”. Os protagonistas, ao contrário dos radicais que faziam slogans em Portugal em meados da década de 1970, possuem um arsenal teórico muito mais robusto para tentar construir uma ordem revolucionária. Os banqueiros, agricultores bem-sucedidos e funcionários civis e militares de mentalidade conservadora que foram expropriados, presos e exilados têm seus equivalentes entre motoristas, industriais e professores, clérigos, polícias e jornalistas convencionais, que são cancelados por defensores da teoria crítica racial e outros defensores de doutrinas essencialmente terceiro-mundistas.

Mas, em 1975, após um ano de agitação e propaganda e caos económico, a paciência de um sólido grupo de portugueses esgotou-se. Em vez de ficarem presos a um Estado marxista falido, mostraram que o que mais desejavam era desfrutar do melhor do Ocidente: liberdade de expressão, igualdade de tratamento entre os indivíduos e uma abordagem racional para a resolução de problemas. De facto, muitos na maioria silenciosa estavam dispostos a arriscar muito para aproveitar essas oportunidades.

Uma batalha crucial foi vencida por uma cidadania mobilizada e habilmente dirigida por Mário Soares e outros. No entanto, na prática, os patronos da nova ordem democrática, por sua vez, procuraram racionar a democracia e promover uma versão em que os principais beneficiários eram os partidos e a teia de interesses que eles atendiam, em vez da cidadania em geral. Ironicamente, pode-se argumentar fortemente que os arquitetos da república democrática compartilhavam da visão de Salazar de que o povo deveria ser mantido à distância, o seu acesso à tomada de decisões racionado e as instituições corporativas deveriam ter a preeminência, em vez de iniciativas cívicas genuinamente livres do controle estatal.

Recentemente, o argumento do “pai da Constituição de 1976”, Jorge Miranda, de que a composição do Tribunal Constitucional deveria ser um monopólio virtual do PS e do PSD, mesmo que isso não reflita mais na realidade eleitoral, mostrou quão profundamente enraizada estava a preferência por uma democracia administrada dentro do sistema.

A Constituição mantém muitas das alavancas do poder longe dos cidadãos que não elegem seus próprios representantes. Eles são escolhidos pelos partidos e é aos partidos que os deputados respondem, não à sua base eleitoral local.

A falta de canais adequados de feedback e o desejo de se isolar da opinião pública talvez tenham condenado o Estado Novo tanto quanto sua impopular guerra em África. Uma ordem política que não permite aos cidadãos elegerem os seus próprios representantes agora corre o risco de minar fatalmente a terceira república num momento em que os problemas económicos se acumulam e os recursos são escassos.

A infinita capacidade da humanidade de contestar decisões, sejam elas virtuosas ou malignas, explica porque é que democracia e discórdia muitas vezes se combinam naturalmente. Líderes com instintos pragmáticos e a capacidade de defender firmemente políticas em cujo mérito acreditam permitiram que a democracia resistisse a inúmeras tempestades. Mas se a cultura deixar de produzir políticos capazes, destemidos para entrar na arena política e tomar decisões ousadas, o que acontecerá então? Cada vez mais, a civilização ocidental é minada internamente muito mais do que ameaçada externamente, e um dos seus males mais perigosos é a falta de defensores fortes numa era de cacofonia e fúria intermináveis.