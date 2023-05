1 Tem o desafio na voz, a pressa no corpo, a urgência na acção. Para o bem e para o mal faz política com vertigem: correndo, desafiando, decidindo, mandando. Intenso, instintivo, intuitivo, é um guerrilheiro. Capaz de impiedade e incapaz de desistência, aprecia-se sem modéstia e vive para o que sempre quis: a política. Preferindo ora a guerrilha, ora a governação; a confrontação ao diálogo, o mando ao consenso. O Presidente do Governo da Região da Madeira desliza sobre dossiers e questões sectoriais, o guerrilheiro combate até ao osso e o guerreiro repousa, sentando-se todos os dias ao piano quando chega a casa. Miguel Albuquerque, 61 anos, gosta de rosas – é com frequência convidado para integrar júris de concursos de rosas, orquídeas e por aí fora – e pratica a viagem com paixão. Agora foi o Presidente da República que lhe deu um bombom, convidando-o para o acompanhar ao 10 Junho a celebrar na África do Sul. O convidado irá: ah sim “estiveram zangados, já fizeram as pazes”. Ah bom? O que lá vai, lá vai.

Não sei se Miguel Albuquerque alguma vez terá o estatuto de personagem nacional mas já tem assinatura e deixará marca. Um bom princípio na política.

Conheceu a glória e a desglória, incensaram-no, difamaram-no, confiaram, desconfiaram, mas que importa? Contra ventos e marés Miguel Albuquerque, está. Pelo voto. E ao que dizem, continuará a estar. É certo que nunca como agora os ventos oposicionistas sopraram tão fracos, nem as marés da critica correram tão mansas (e longe vai o tempo em que Paulo Cafofo, liderando o PS da Madeira, quase lhe ganhou as últimas legislativas, mas Cafofo já não está).

