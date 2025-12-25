Todos os anos repetimos o mesmo ritual: janeiro chega, os ginásios enchem, as resoluções acumulam-se… e multiplicam-se as lesões. Tendinites, ruturas musculares, entorses, lombalgias — um padrão clínico que se mantém há décadas.
A maioria das pessoas atribui estas lesões ao “excesso de motivação” ou à intensidade com que se regressa ao exercício. Mas a verdade é bem diferente: as lesões de janeiro começam em dezembro.
E este é um tema sobre o qual quase ninguém fala.
A pausa festiva, a quebra de rotina, as temperaturas baixas e o aumento do sedentarismo criam um contexto fisiológico que deixa o corpo vulnerável. Quando, no início do ano, tentamos retomar a atividade física no ponto onde a deixámos, o risco clínico é muito superior ao que imaginamos.
A pausa de Dezembro: o que acontece ao corpo quando deixamos de nos mover
A quebra de atividade física durante o mês de dezembro desencadeia alterações mensuráveis, que são decisivas para compreender por que razão janeiro concentra tantas lesões.
Perda acelerada de força muscular e estabilidade auricular
Os músculos responsáveis por estabilizar joelho, anca, tornozelo e coluna descondicionam-se rapidamente.
Em 2 a 3 semanas, há redução da força, da resistência e da capacidade de absorver impacto.
Menor estabilidade → maior risco de entorse, tendinite ou rutura muscular na retoma.
Resposta neuromuscular mais lenta
Com menos atividade, o corpo perde coordenação, proprioceção e velocidade de resposta.
Quando janeiro traz de volta acelerações, mudanças de direção ou treinos mais intensos, o risco de falha aumenta.
Rigidez agravada pelo frio
O inverno aumenta a viscosidade muscular e articular e reduz o fluxo sanguíneo periférico.
O corpo precisa de mais tempo para atingir a temperatura ideal de funcionamento — e a pausa de dezembro intensifica esta rigidez.
Longas horas sentado: o “inimigo silencioso”
Jantares prolongados, viagens, reuniões, convívio: dezembro é o mês em que mais tempo passamos sentados.
O resultado?
lombalgias,
cervicalgias,
rigidez da anca,
limitação de mobilidade.
Tudo isto se acumula de forma discreta… e revela-se no primeiro treino de janeiro.
Inflamação e recuperação: o que as festas acrescentam ao risco
A alimentação típica da época festiva — mais rica em açúcar, sal e gorduras saturadas — aumenta a inflamação sistémica, diminui a eficiência de recuperação muscular e altera o equilíbrio hídrico.
A desidratação, muito comum no inverno, agrava a rigidez muscular e a vulnerabilidade articular.
Tecidos desidratados são mais frágeis, menos elásticos e mais propensos a microlesões.
O verdadeiro erro de janeiro: retomar no ponto onde se parou
O fator mais crítico não é o frio, nem a comida, nem sequer a pausa.
É o comportamento típico de janeiro:
retomar a intensidade de treino como se dezembro não tivesse existido.
O corpo chega a janeiro com:
menos força,
menos coordenação,
menos estabilidade,
mais rigidez,
maior inflamação,
pior recuperação.
A motivação, contudo, está no auge — e essa combinação é clinicamente perigosa. O resultado é previsível: lesões agudas, sobrecargas, episódios de dor súbita ou limitações que obrigam a parar por semanas ou meses.
Como preparar o corpo ainda em Dezembro e evitar lesões em Janeiro
A prevenção não se faz no dia 1 de janeiro.
Faz-se agora.
1. Introduzir pequenos estímulos de força
Dois treinos leves por semana, focados no core, glúteos, quadríceps e gémeos.
2. Mobilidade diária
5 a 10 minutos para libertar rigidez e manter articulações funcionais.
3. Pausas ativas ao longo do dia
Especialmente em jantares, viagens ou períodos longos sentado.
4. Hidratação regular
Mesmo sem sede — a elasticidade muscular depende da água.
5. Retoma progressiva em janeiro
Aumentar carga e intensidade de forma faseada reduz dramaticamente o risco de lesão.
Avaliação médica: a ponte entre Dezembro e Janeiro
Uma consulta de Medicina Desportiva nesta fase permite:
detetar desequilíbrios musculares e articulares,
ajustar o plano de regresso ao exercício,
corrigir padrões de movimento,
reduzir o risco de lesões agudas ou crónicas,
planear uma retoma segura, eficaz e individualizada.
Muitas das lesões que tratamos em janeiro seriam evitáveis com diagnósticos precoces e ajustes simples.
Conclusão: o problema não é recomeçar – é ignorar o mês anterior
As lesões de janeiro não são inevitáveis. São previsíveis, explicáveis e, na maioria dos casos, evitáveis.
O erro está em subestimar o impacto de dezembro no corpo.
Se queremos um Ano Novo ativo, seguro e saudável, a preparação começa agora. Porque, como sempre na Medicina Desportiva, prevenir continua a ser a forma mais eficaz de tratar.