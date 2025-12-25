Todos os anos repetimos o mesmo ritual: janeiro chega, os ginásios enchem, as resoluções acumulam-se… e multiplicam-se as lesões. Tendinites, ruturas musculares, entorses, lombalgias — um padrão clínico que se mantém há décadas.

A maioria das pessoas atribui estas lesões ao “excesso de motivação” ou à intensidade com que se regressa ao exercício. Mas a verdade é bem diferente: as lesões de janeiro começam em dezembro.

E este é um tema sobre o qual quase ninguém fala.

A pausa festiva, a quebra de rotina, as temperaturas baixas e o aumento do sedentarismo criam um contexto fisiológico que deixa o corpo vulnerável. Quando, no início do ano, tentamos retomar a atividade física no ponto onde a deixámos, o risco clínico é muito superior ao que imaginamos.

A pausa de Dezembro: o que acontece ao corpo quando deixamos de nos mover

A quebra de atividade física durante o mês de dezembro desencadeia alterações mensuráveis, que são decisivas para compreender por que razão janeiro concentra tantas lesões.

Perda acelerada de força muscular e estabilidade auricular

Os músculos responsáveis por estabilizar joelho, anca, tornozelo e coluna descondicionam-se rapidamente.

Em 2 a 3 semanas, há redução da força, da resistência e da capacidade de absorver impacto.

Menor estabilidade → maior risco de entorse, tendinite ou rutura muscular na retoma.

Resposta neuromuscular mais lenta

Com menos atividade, o corpo perde coordenação, proprioceção e velocidade de resposta.

Quando janeiro traz de volta acelerações, mudanças de direção ou treinos mais intensos, o risco de falha aumenta.

Rigidez agravada pelo frio

O inverno aumenta a viscosidade muscular e articular e reduz o fluxo sanguíneo periférico.

O corpo precisa de mais tempo para atingir a temperatura ideal de funcionamento — e a pausa de dezembro intensifica esta rigidez.

Longas horas sentado: o “inimigo silencioso”

Jantares prolongados, viagens, reuniões, convívio: dezembro é o mês em que mais tempo passamos sentados.

O resultado?

lombalgias,

cervicalgias,

rigidez da anca,

limitação de mobilidade.

Tudo isto se acumula de forma discreta… e revela-se no primeiro treino de janeiro.

Inflamação e recuperação: o que as festas acrescentam ao risco

A alimentação típica da época festiva — mais rica em açúcar, sal e gorduras saturadas — aumenta a inflamação sistémica, diminui a eficiência de recuperação muscular e altera o equilíbrio hídrico.

A desidratação, muito comum no inverno, agrava a rigidez muscular e a vulnerabilidade articular.

Tecidos desidratados são mais frágeis, menos elásticos e mais propensos a microlesões.

O verdadeiro erro de janeiro: retomar no ponto onde se parou

O fator mais crítico não é o frio, nem a comida, nem sequer a pausa.

É o comportamento típico de janeiro:

retomar a intensidade de treino como se dezembro não tivesse existido.

O corpo chega a janeiro com:

menos força,

menos coordenação,

menos estabilidade,

mais rigidez,

maior inflamação,

pior recuperação.

A motivação, contudo, está no auge — e essa combinação é clinicamente perigosa. O resultado é previsível: lesões agudas, sobrecargas, episódios de dor súbita ou limitações que obrigam a parar por semanas ou meses.

Como preparar o corpo ainda em Dezembro e evitar lesões em Janeiro

A prevenção não se faz no dia 1 de janeiro.

Faz-se agora.

1. Introduzir pequenos estímulos de força

Dois treinos leves por semana, focados no core, glúteos, quadríceps e gémeos.

2. Mobilidade diária

5 a 10 minutos para libertar rigidez e manter articulações funcionais.

3. Pausas ativas ao longo do dia

Especialmente em jantares, viagens ou períodos longos sentado.

4. Hidratação regular

Mesmo sem sede — a elasticidade muscular depende da água.

5. Retoma progressiva em janeiro

Aumentar carga e intensidade de forma faseada reduz dramaticamente o risco de lesão.

Avaliação médica: a ponte entre Dezembro e Janeiro

Uma consulta de Medicina Desportiva nesta fase permite:

detetar desequilíbrios musculares e articulares,

ajustar o plano de regresso ao exercício,

corrigir padrões de movimento,

reduzir o risco de lesões agudas ou crónicas,

planear uma retoma segura, eficaz e individualizada.

Muitas das lesões que tratamos em janeiro seriam evitáveis com diagnósticos precoces e ajustes simples.

Conclusão: o problema não é recomeçar – é ignorar o mês anterior

As lesões de janeiro não são inevitáveis. São previsíveis, explicáveis e, na maioria dos casos, evitáveis.

O erro está em subestimar o impacto de dezembro no corpo.

Se queremos um Ano Novo ativo, seguro e saudável, a preparação começa agora. Porque, como sempre na Medicina Desportiva, prevenir continua a ser a forma mais eficaz de tratar.