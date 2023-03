1 Na próxima sexta-feira, 10 de Março, será lançado em Oxford o novo livro de Timothy Garton Ash, Homelands: A Personal History of Europe (Bodley Head/Yale University Press). O livro acaba de ser elogiosamente recenseado no FTWeekend e tinha sido também elogiosamente referido por The Economist, na edição de 25 de Fevereiro. Estão desde já previstas 15 traduções, incluindo em Portugal.

A obra será revisitada por Tim Garton Ash no 14th Dahrendorf Colloquium, também em Oxford, a 28 de Abril, com a participação de Ivan Krastev, Anne Applebaum e Francis Fukuyama, entre outros. Por feliz coincidência, ou talvez não só por feliz coincidência, Tim virá a Portugal apresentar o livro também numa Ralf Dahrendorf Memorial Lecture (a 14ª), no âmbito da 31ª edição anual do Estoril Political Forum, em 26-28 de Junho, no clássico Estoril Palace Hotel.

2 Vale a pena dizer algumas palavras sobre o livro de Tim Garton Ash e, já agora, sobre esta repetida associação luso-britânica entre ele e Lord Dahrendorf.

Ainda que com 26 anos de diferença de idade, ambos foram anti-comunistas convictos [Dahrendorf (1929-2009) foi também resistente anti-nazi, preso por estes na sua Alemanha natal, quando tinha 15 anos]. Durante as décadas de 1970 e 1980, ambos participaram activamente no apoio aos dissidentes anti-comunistas na Europa Central e de Leste. Em 1989, ambos saudaram enfaticamente a queda do Muro de Berlim, e apoiaram também enfaticamente a transição à democracia no Leste europeu.

