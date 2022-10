Nas últimas duas décadas, pessoas, empresas e instituições públicas aderiram massivamente às soluções digitais pelas facilidades que elas nos trazem. Vivemos uma revolução digital onde novas tecnologias nos simplificam processos, aproximam pessoas, ampliam oportunidades. A tecnologia tem vindo a alterar os comportamentos das pessoas, a integrar cadeias logísticas, a facilitar meios de pagamento, prestação de serviços, acesso acelerado à informação, patrocinando novas formas de entretenimento e até a forma de trabalhar.

Novas oportunidades trazem, no entanto, novas ameaças.

Por várias razões, não temos sido tão eficientes na tutela das ameaças quanto na adesão às vantagens do mundo digital.

Desde logo, há uma barreira difícil de ultrapassar: enquanto as vantagens são imediatamente tangíveis e percetíveis, as ameaças nem sempre são fáceis de antecipar e identificar. Se a isso acrescermos os graves problemas de alfabetização digital que ainda subsistem na maioria das pessoas que navegam nos ambientes digitais, e a própria estrutura da internet, pensada e projetada para ser resiliente e eficaz, mas não segura, temos um ambiente estruturante muito favorável para a afirmação do crime cibernético.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.