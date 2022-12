A gratuitidade dos manuais escolares está consagrada para os alunos da rede pública . O seu alargamento aos alunos do ensino privado foi proposto na Assembleia da República ( por iniciativas de PSD, IL e CH ) e foi chumbado com os votos contra dos partidos à esquerda (PS, PCP, BE, Livre). Não sendo surpresa, a circunstância é exemplar acerca de dois vícios do debate político, que vale a pena destacar e que talvez ajudem a explicar o nosso atraso. Por um lado, a cegueira ideológica com que se olha para o sistema educativo, escolhendo o ângulo morto que coloca a oferta pública e a oferta privada num braço-de-ferro. Por outro lado, a ignorância de quem imagina as ofertas pública e privada segmentadas por classe social — acreditando mesmo que o privado está recheado de meninos ricos. O que têm em comum a cegueira ideológica e a ignorância? Não conhecem ou percebem a realidade.

Primeiro: a regra que vigora sobre os manuais escolares contém um erro de princípio. Porquê? Porque a gratuitidade exclusiva para quem frequenta escolas da rede pública rompe com o modelo vigente de apoios na Educação. Tendo em conta a relação entre contexto social e probabilidade de sucesso escolar, os apoios do Estado na Educação estão por definição associados ao perfil socioeconómico do aluno, destinando-se obviamente aos mais carenciados e podendo ser alargados a partir deste critério. Se for essa a opção política, os apoios do Estado podem ser alargados até se tornarem universais e chegarem a todos os alunos. Contudo, o que vigora é uma terceira via: a opção de definir apoios em função da natureza institucional da escola. Ora, isto corresponde a seguir um critério incoerente, de raiz ideológica e com efeitos perversos, pois deixa famílias carenciadas sem acesso a este apoio, só porque os filhos não frequentam uma escola da rede pública — como, em 2020, a Provedora de Justiça alertou .

Segundo: a ideia de que as escolas privadas são para alunos ricos é uma fantasia. Por um lado, é evidente que os alunos da Acção Social Escolar estão esmagadoramente a frequentar escolas da rede pública — apenas 1% da dotação orçamental da Acção Social Escolar se destina a alunos da rede privada. Por outro lado, em 2021, 21% dos alunos (pré-escolar ao ensino secundário) frequentou a rede privada. Se olharmos apenas para o ensino secundário, constatamos que 1 em cada 4 alunos (24%) estava matriculado na rede privada (já agora, uma percentagem superior ao ano 2019). Ora, Portugal não é um país rico. E, por isso, a menos que se acredite numa espécie de milagre que enriqueceu um quarto dos agregados familiares com filhos, fica-se perante a evidência de que inúmeras famílias portuguesas fazem um enorme esforço económico para ter os seus filhos na rede privada — umas vezes por opção educativa, outras vezes por necessidades de natureza pessoal ou profissional (horários, serviços extra-escolares, proximidade geográfica, apoios a necessidades educativas especiais).

Terceiro: a composição social das escolas da rede pública é muito diversa. Em 2022, 358 mil alunos foram beneficiários da Acção Social Escolar, o que (simplificando) corresponde a cerca de um terço dos alunos matriculados na rede pública do básico e secundário. Dito ao contrário, tal significa que dois terços dos alunos não estão sinalizados por carências sociais e económicas. Ninguém achará que, por isso, estas são todas famílias de contextos favorecidos ou mesmo ricas. Mas algumas até o são. E frequentam escolas da rede pública que mais parecem colégios.

