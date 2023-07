Nasci em 1985. Cresci num Portugal em transição para um modo de vida moderno e europeu, à boleia dos fundos da CEE. Quem cresceu naquele tempo lembra-se da energia no ar. O país abria-se ao mundo e as oportunidades surgiam — e, claro, as expectativas subiam em flecha, entre negócios a prosperar e escolas a abrir. As famílias de avós analfabetos viam os netos a completar a escolaridade secundária e a abraçar a promessa do ensino superior, que na realidade era a promessa da ascensão social. Naqueles anos 90, Portugal era ainda um país atrasado, tacanho e desigual — mas era também um país onde todos olhavam com optimismo para o futuro porque, simplesmente, todos acreditavam que viver melhor estava ao seu alcance.

Por comparação, o Portugal de hoje está irreconhecível. Por um lado, ainda bem — a ambicionada melhoria nas condições de vida cumpriu-se: os índices de desenvolvimento social e económico melhoraram extraordinariamente, elevando o nível de vida e de bem-estar dos portugueses. Basta observar as qualificações das novas gerações ou constatar como evoluiu o conceito de pobreza, já longe da miséria dos bairros sem saneamento básico que marcava a paisagem suburbana há 30 anos. Por outro lado, ainda mal — esvaziaram-se as expectativas sobre o futuro. As famílias olham para os filhos sob a perspectiva angustiada de que viverão pior do que os seus pais. Aliás, os inquéritos de opinião retratam esse desencanto quanto ao futuro: a ascensão social parece inatingível, os desafios sociais parecem inultrapassáveis, os bloqueios do regime democrático parecem irresolúveis, o país parece à deriva e sem aspirações. Ao contrário do Portugal dos anos 90, falta algo em que acreditar.

A minha geração, a que tem agora entre 30 e 40 anos de idade, ficou a meio. Cresceu no optimismo, sob a promessa de prosperidade para a então “geração mais qualificada de sempre”, mas entrou na idade adulta já num país estagnado e em crise. A entrada no mercado de trabalho coincidiu com a crise das dívidas (2008-2009), com a bancarrota nacional (2010-2011) e com o programa de ajustamento financeiro imposto pela troika (2011-2014). Foi, nesse sentido, a geração que iniciou a nova tendência de perda de qualidade de vida, porque cercada por salários baixos, recibos verdes e instabilidade profissional — às quais se juntam hoje inflação, custos insustentáveis na habitação, estagnação salarial e aumento generalizado do custo de vida. Olho à minha volta e vejo as consequências dessa razia: muitos amigos emigraram, outros sobrevivem por cá em empregos mal remunerados, só uma minoria se estabeleceu profissionalmente. Ninguém quer que os filhos fiquem em Portugal e, de uma forma ou de outra, todos os preparamos para a emigração.

