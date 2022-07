Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Apesar do tom convencional da comunicação social portuguesa, há sinais que fazem crer que a Rússia está a levar a melhor na guerra contra a Ucrânia e não é impossível que esta venha a terminar em breve com a vitória desse ditador sem ideologia propriamente dita que é Putin, o qual mistura a grandeza atribuída à Rússia de outrora com os restos soviéticos das bandeiras com a foice e o martelo agitadas sempre que é assinalada a vitória numa batalha.

Nos “media” portugueses e não só, muitos intervenientes também já dizem o mesmo ou parecido, lamentando o resultado expectável desde o início com menor ou maior convicção, para não falar de aprovação, conforme sucede com alguns opinadores nacionais que têm estado a torcer pela Rússia… sem excluir apoiantes do governo PS que juram o contrário mas sempre intervieram no sentido de a guerra acabar de vez! Isto sem esquecer a página inteira de Sousa Tavares no «Expresso» da semana passada onde o autor exibe a sua antipatia pelos Estados Unidos e a NATO.

