Será que cada país tem o governo que merece? A crise governativa das últimas semanas mostrou à saciedade que a sociedade portuguesa merece um governo melhor. As sucessivas remodelações a que o governo tem sido obrigado mostram que este não tem estado à altura das exigências da sociedade.

O primeiro-ministro fala com frequência da geração mais educada de sempre, mas parece não ter percebido que uma população mais educada é também uma população mais exigente. Também os que cá ficam, e não votam com os pés, exigem governos mais competentes. No entanto, tal como tem acontecido com as empresas, onde as qualificações dos trabalhadores têm evoluído mais rapidamente do que as dos gestores, também as qualificações dos governantes parecem não estar a acompanhar a evolução das da população. Assim, a sensação que se vai instalando é que os governos ficam aquém daquilo que o país espera e merece.

Em março de 2022, quando António Costa anunciou a formação do seu governo, apoiado pela maioria absoluta do Partido Socialista, eu e outros comentadores considerámos que era um governo muito fechado sobre o seu núcleo duro. Em muitas dimensões, fosse a nível regional ou do sector privado, a composição do governo não representava o país. Saltava à vista que não representava o melhor da nossa sociedade. Desde a sua formação original, as sucessivas demissões e nomeações de secretários de estado e de ministros oriundos da estrutura governativa ou do Partido Socialista confirmaram um governo cada vez mais fechado na sua bolha.

A propósito das nomeações da semana passada, muitos perguntaram se nesta altura outras personalidades, afastadas da vida partidária, já não aceitariam fazer parte do governo. Será que António Costa já não consegue atrair pessoas com mais talento e competência para integrarem o governo? Será que a degradação da imagem dos governantes, para a qual os casos recentes muito têm contribuído, afastou de vez do governo personalidades de mérito independentes?

