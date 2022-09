Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Morreu com 91 anos, neste 30 de agosto de 2022, Mikhail Gorbatchev, o último presidente da União Soviética. Foi uma vida longa a deste russo que, como tantos outros, também tinha sangue ucraniano, e que durante sete anos foi um dos líderes mais poderosos do Mundo e teve um enorme impacto na vida de centenas de milhões e pessoas, não apenas na Rússia, mas por toda a Europa e no resto do Mundo.

Gorby, o comunismo e a vanglória de mandar

Para aqueles que como eu viveram com entusiasmo a queda do Muro de Berlim, Gorby – como ficou conhecido carinhosamente no Ocidente – é uma figura incontornável e simpática. Para as gerações mais jovens, por exemplo dos meus alunos, ele é, por regra, um quase total desconhecido. Gorbatchev é uma boa ilustração de como a fama e o poder podem ser efémeros. Gorbatchev passou as últimas três décadas, desde que abandonou o poder em Dezembro de 1991, numa irrelevância crescente. Tentou ainda regressar à política, em 1996, mas teve 0,5% nas eleições presidenciais russas.

Gorbatchev era um comunista idealista que tentou reformar o sistema. Acabou por ser forçado a reconhecer que um regime comunista é incompatível com a liberdade, com a democracia pluralista. Talvez por isso os comunistas portugueses lhe dediquem uma particular aversão. Cometeu erros, claro. Mas era muito difícil recuperar rapidamente uma economia arruinada no meio do colapso do preço do petróleo e de outras matérias-primas que sempre sustentaram a economia russa. Era uma missão impossível, mesmo para um estadista mais dotado, transformar pacificamente um império comunista numa federação voluntária de várias nacionalidades.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.