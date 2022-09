Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os alarmes vão subindo de tom, enquanto, num coro orquestrado, os porta-vozes euro-americanos da esquerda liberal chique – Le Monde, El País, La Repubblica, The Guardian, The New York Times – anunciam o novo perigo iminente. Desta vez o perigo não assume a forma de um milionário populista, como Trump, ou de um militarista, como Jair Bolsonaro (que o impoluto Lula da Silva irá neutralizar em Outubro); ou de paleocatólicos, como os polacos do Direito e Justiça, ou sequer do Inimigo Número Um do Progresso e das Luzes, o demónio reaccionário de Budapeste, Viktor Orbán. O perigo é agora mais subtil e está mais próximo, e em vez de encarnar figuras masculinas com ar de ferrabrases, assume a forma de uma mulher. Uma mulher de 45 anos, talvez de aspecto demasiadamente feminino para os fluidos gostos dos partidários do novo despertar; uma mulher com o ar tranquilo de executiva de outros tempos ou até de arcaica dona de casa americana, saída de um dos idílios paternalistas de Norman Rockwell. Um perigo.

O diabo de saias

O perigo é agora Giorgia Meloni, líder do partido Fratelli d’Italia e, nessa qualidade, cabeça da coligação de centro-direita que, ao que tudo indica, irá vencer as eleições italianas de 25 de Setembro.

Numa sondagem de vários institutos, anunciada pela Sky TG24 a 27 de Agosto, o Fratelli surge como o primeiro partido, com 24,7% das intenções de voto; seguem-se o Partito Democratico (PD), com 22,7%, La Lega, com 13,4%, 5 Stelle, com 10,9%, Forza Italia, com 8,4%, Terzo Polo, com 5,9%, I Verti/Sinistra, com 3,4%. Depois, vem uma série de partidos com menos de 3% de espectativas de voto.

